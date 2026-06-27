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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف

دقائق غيّرت حياة أسرة .. الساعات الأخيرة في حياة سيدة الإسكندرية

خلص عليها قدام عيالها
خلص عليها قدام عيالها
كريم ناصر

شهدت منطقة الظاهرية التابعة لحي شرق الإسكندرية، أمس الجمعة، جريمة مروعة هزت الأهالي، بعدما تحولت خلافات أسرية إلى واقعة دامية انتهت بمقتل سيدة وإصابة والديها بجروح خطيرة، إثر اعتداء داخل منزل الأسرة. 

وبحسب روايات شهود العيان، وقعت الجريمة في الساعات التي سبقت صلاة الجمعة، عندما كان والد المجني عليها يستعد للخروج من المنزل متوجهًا إلى المسجد.

وأضاف الشهود أن المتهم كان يقف بالقرب من العقار، وما إن فتح الأب باب الشقة حتى باغته بالاعتداء مستخدمًا أداة حادة وآلة صلبة، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة وسقوطه أرضًا.

وأوضح الشهود أن المتهم اقتحم الشقة بعد ذلك، حيث كانت طليقته برفقة والدتها وعدد من أفراد الأسرة، واعتدى عليها بعدة طعنات متفرقة، لتفارق الحياة متأثرة بإصابتها، كما أصاب والدتها بجروح خطيرة، فيما تعرض والدها لإصابات متفرقة استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

أثارت الجريمة حالة من الذعر والصدمة بين سكان المنطقة، الذين أكدوا أن عددًا من المواطنين طاردوا المتهم عقب خروجه من العقار، وتمكنوا من السيطرة عليه والتحفظ عليه حتى وصول قوات الأمن، التي ألقت القبض عليه واقتادته إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار الشهود إلى أن أطفال الأسرة كانوا موجودين داخل المنزل وقت وقوع الجريمة، وشاهدوا جزءًا من الأحداث، ما تسبب في آثار نفسية قاسية عليهم، بينما خيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي المنطقة، الذين طالبوا بسرعة القصاص من المتهم وتوقيع أقصى العقوبات القانونية بحقه.

سيدة الإسكندرية مقتل سيدة خلافات زوجية

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