AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وزراء الرياضة والتضامن ومحافظ القاهرة يشهدون مهرجان قادرون باختلاف

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 12:07 م
أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
Advertisements
ريهام بكير
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية وعضو مجلس الشيوخ، والمهندسة أمل مبدى رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، مهرجان السباحة في مياه النيل تحت عنوان " قادرون باختلاف في النيل"، والتي تقام علي هامش احتفاليات مصر باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة "قادرون باختلاف".

أعرب صبحي عن سعادته بالمشاركة في المهرجان الذي يقام علي هامش احتفال مصر بالنسخة الثالثة من قادرون باختلاف والتي تقام تحت رعاية وحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي من المقرر لها ان تقام في ديسمبر المقبل.

وأضاف الوزير، انه يعتبر رسالة سلام من مصر الي دول حوض النيل، حيث يحمل ابناء مصر من ذوي القدرات الخاصة " الاعاقة الذهنية" اعلام الدول التي تتشارك في نهر النيل،  والتي يشارك فيها٣٠ شاب وفتاة من ذوي القدرات الخاصة " الإعاقة الذهنية ".

وفي نهاية المهرجان تم تكريم المشاركين من ذوي القدرات الخاصة والمدربين لهم.
وزراء الرياضة والتضامن ومحافظ القاهرة يشهدون مهرجان قادرون باختلاف
وزراء الرياضة والتضامن ومحافظ القاهرة يشهدون مهرجان قادرون باختلاف
وزراء الرياضة والتضامن ومحافظ القاهرة يشهدون مهرجان قادرون باختلاف
وزراء الرياضة والتضامن ومحافظ القاهرة يشهدون مهرجان قادرون باختلاف
وزراء الرياضة والتضامن ومحافظ القاهرة يشهدون مهرجان قادرون باختلاف
وزراء الرياضة والتضامن ومحافظ القاهرة يشهدون مهرجان قادرون باختلاف
وزراء الرياضة والتضامن ومحافظ القاهرة يشهدون مهرجان قادرون باختلاف

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الشباب والرياضة يتفقد المبنى الإداري لنادي الإيمان للمعاقين بسوهاج

الشباب في عيد النصر.. إطلاق ماراثون الدراجات بجميع المحافظات.. مشاركة 2000 شاب وفتاة في الاسكندرية.. وحضور ملحوظ لـ المحافظين

ترشيحاتنا

تعليق مهم من روسيا حول استئناف الرحلات الجوية بشكل كامل إلى مصر

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب وانهيار الدولار.. تفاصيل

هل تفرض الحكومة زيادات في أسعار فواتير الكهرباء.. الوزراء يرد

الحكومة تنفي 11 شائعة في أسبوع.. فيديو جراف

من سجن الطفولة لـ سيدة أعمال.. محطات في حياة إيفانكا ترامب

حدث ليلا.. التعليم تكشف عن أكثر محافظة ظهر بمدارسها حالات كورونا.. ترامب يوجه اتهاما جديدا لـ بايدن.. و4 دول عربية في طريقها للتطبيع مع إسرائيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جذابة وأنيقة.. 15 صورة تكشف عن أناقة إيفانكا ترامب في عيد ميلادها

بفستان قصير.. رانيا منصور تبهر متابعيها بإطلالة على الموضة

بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ميريهان حسين