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فن

بالتزامن مع جائحة كورونا .. ايرادات مخيبة لفيلم Tenet

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:47 م
فيلم Tenet
فيلم Tenet
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شروق ابراهيم
حقق فيلم  Tenet الامريكي ايرادات بلغت 347 مليون دولار أمريكي بعد مرور قرابة 4 أشهر على طرحه بالسينمات الامريكية والعالمية. 

حصد الفيلم في الولايات المتحدة الامريكية 53 مليونا و 800 الف دولار امريكي اما في افريقيا واسيا واوروبا وصلت ايرادات الفيلم الى 293 مليون دولار أمريكي. 

كان الفيلم تم تأجيله لعدم مرات خلال الأشهر الماضية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتم تحديد عدة مواعيد سابقة لعرضه ولكن سرعان ما تم تأجيل عرضه عدة مرات.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولى فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.
 
ورغم ذلك فقد أدت جاحة كورونا إلى تقلص الإيرادات المتوقعة لفيلم TENET في السينما العالمية، بعد قرار صناعه بطرحه خلال الظروف الصحية 

جدير بالذكر انه تم إغلاق معظم دور السينما في عدد من دول أوروبا بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا.

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