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حوادث

حكم قضائي دولي يجنب مصر سداد 4 مليارات و307 ملايين جنيه لشركتين إسبانيتين

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:40 م
صدى البلد
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جودت عيد
حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر على حكم تحكيم دولي لصالح الدولة المصرية ضد شركتين إسبانيتين. 

وجنب الحكم، الدوله المصرية من سداد ٤مليارات و٣٠٧ ملايين جنيه تعويضات للشركتين. 

وقالت هيئة قضايا الدولة أن الحكم صدر ضد شركتي سيمنتوس لا يونيون وأريدوس جاتيفا الاسبانيتين في الدعوى التحكيمية رقم (ICSID Case No. ARB/13/29) المقامة منهما ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن ("الإكسيد"). 

وأشارت الهيئة إلى أن حكم  مركز التحكيم قضى في  30 أكتوبر 2020 برفض طلب الشركتين المدعيتين بتعويضهما بمبلغ يزيد مقداره على ٢٣٦ مليون يورو بما يعادل 4 مليارات و 307 ملايين جنيه مصري) شاملًا الفوائد، وقيمة الأضرار التي زعمت الشركتان المدعيتان تكبدها ، مما أنقذ الخزانة العامة من تحمل المبلغ.

وأكد مصدر قضائي بالهيئة أن خلفية النزاع تعود  إلى زعم الشركتين المدعيتين اتخاذ الدولة المصرية تدابير أدت إلى الإضرار بإستثماراتهم الكائنة في مصر وأخصها أسهمهم المملوكة بالشركة العربية للأسمنت (شركة مساهمة مصرية لإنتاج الأسمنت) ، مما حدا بهما إلى إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن بزعم مخالفة الدولة المصرية لإلتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الإستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والمملكة الإسبانية. 

وأشار المصدر إلى أنه بعد إجراءات تحكيمية استمرت قرابة السبعة أعوام، تمكن قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الإنتصار في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في تلك القضية.

وقال المصدر  أن الحكم المشار إليه يعد الحكم الثاني عشر الذي يصدر لصالح الدولة المصرية في السبعة أعوام الأخيرة في قضايا ومنازعات استثمارية دولية امام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية، لكي تصل قيمة المبالغ التي تمكنت هيئة قضايا الدولة من تجنيب الخزانة العامة دفعها في تلك الفترة ما يعادل تقريبًا 6 مليارات 183 مليون دولار أمريكي 410 ملايين يورو، و2 مليار و4 ملايين جنيه مصري، هي قيمة مطالبات المستثمرين في تلك المنازعات.

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