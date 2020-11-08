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أخبار البلد

تطهير وتعقيم مدرسة عباس العقاد لاستقبال الناخبين بمدينة نصر

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 09:55 ص
صدى البلد
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رنا أشرف- شروق حمدي - إبراهيم قنديل- كيرلس صلاح
استعدت لجنة مدرسة عباس العقاد الثانوية بمدينة نصر قبل بدء الانتخابات لاستقبال الناخبين وبدء فتح المدارس وتعقيمها وسط تامين الشرطة.


انطلق اليوم الأحد، ثاني وآخر أيام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، التي بدأت أمس السبت، وذلك بعد انتهائها في الخارج، أول أمس الجمعة، حيث استمرت على مدار الثلاثة أيام السابقة.

يستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا، على أن يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

بالنسبة للمرحلة الثانية كانت الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وتجرى في الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.

يتنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.

وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتي المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

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