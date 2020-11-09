مع الحديث عن موجة ثانية لكورونا.. رمسيس: المبادرات التنموية الحل الامثل لمحاصرة الفقر

وكان اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء "محمد أمين" مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر.



أكد الرئيس علي اهمية زيادة حجم برامج الدعم المقدمة من الصندوق لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين وتكثيف نشاطه من خلال مختلف برامج الحماية الاجتماعية للشرائح المستهدفة، مع الاخذ في الاعتبار حلول فصل الشتاء، وبداية العام الدراسي الحالي.







