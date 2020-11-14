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محافظات

مستشار الرئيس للشئون الصحية يكرم مدير مستشفى الصدر الجامعي بطنطا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 12:33 م
صدى البلد
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احمد على
كرم الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ووزير الصحة الأسبق، الدكتور أحمد شوقي محمد أستاذ امراض الصدر بجامعة طنطا ومدير مستشفي الصدر الجامعي، وذلك علي هامش انعقاد مؤتمر الجمعية المصرية للأمراض الصدرية نهاية أكتوبر الماضي.

يأتي هذا التكريم تقديرًا للجهود التي بذلها الدكتور أحمد شوقي كونه مشرفًا علي مستشفيات العزل بمحافظات الدلتا، وعضوًا باللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد علي مستوي الجمهورية.

وأعرب الدكتور أحمد شوقي عن سعادته بهذا التكريم الذي اعتبره تأكيدًا لدور جامعة طنطا الرائد في مجابهة جائحة فيروس كورونا منذ بداية انتشارها فى مصر ، موجهًا الشكر والتقدير للدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية على الدعم المتواصل لأبطال الجيش الأبيض نظرًا لما يقدمونه من عمل وتضحيات ملموسة منذ بداية الجائحة وحتى الآن.
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