لحظة انهيار جرف ضخم قرب مصيفين فى جزر الكناري.. شاهد

كشفت لقطات مرعبة حالة الذعر لحظة تحطم جرف عملاق على الشاطئ على بعد أمتار قليلة من قوافل العطلات في جزر الكناري.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إنه تم إعلان حالة طوارئ كبيرة في لاجوميرا وسط مخاوف من احتمال وقوع معسكر المصيفين تحت أنقاض الجرف الذي سقط على الشاطئ وخلف سحابة ضخمة من الدخان يمكن رؤيتها من بعد أميال

وقع الحادث الدراماتيكي في وقت متأخر من بعد ظهر السبت على شاطئ أرجاجا في منتجع الوادي العظيم الشهير وشاهدته العائلات وهي تستمتع بالمشروبات في حانة على شاطئ البحر.

وأوضحت اللقطات لحظة انهيار جزء من الجرف الضخمة ، ما أدى إلى تطاير صخور ضخمة باتجاه عدد من القوافل المتوقفة على الشاطئ مما أدى إلى حدوث هدير هائل جراء سقوط الجرف.

وقام العديد من الأشخاص بتسجيل مقاطع فيديو خلال وجودهم بالشاطئ والميناء القريبة، حيث و يمكن سماع المتفرجين وهم يلهثون من الرعب، وأمكن رؤية أطنان الجرف المتساقطة تتدحرج نحو الكرفانات المنصوبة وتبتلعها تقريبًا.