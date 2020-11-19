شهيرة: محمود ياسين لم يتقاض أجرا عن أفلام حرب أكتوبر

قالت الفنانة شهيرة إن محمود ياسين الفنان الوحيد الذي قدم 8 أفلام وطنية تجسد بطولات الجيش ودور الجندي في حرب الاستنزاف ونصر أكتوبر العظيم.





وأضافت الفنانة شهيرة، في لقائها مع الإعلامى الدكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على قناة "الحياة"، أن محمود كان مقدر جدا من الدولة، وأنه لم يتقاضَ أى أجر عن أعمال حرب أكتوبر، كما شارك في العديد من حفلات انتصار أكتوبر.





وعلي جانب آخر أشارت شهيرة إلى أن محمود ياسين كان يحب اللغة العربية والشعر وكان صوته عذبا، وكان لما يتفرج على أي برنامج دينى، والشيخ يغلط في تشكيل كلمة كان يصلح التشكيل ويقول لنا كان لازم يقول كده.





وأضافت "ديالوج الكلمة الذي قالها في مسرحية "الحسين ثائرا" انتشرت بعدها، وده اللى خلى محمود مميز في الأعمال الدينية التي أدها".