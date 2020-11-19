برلمان أوروبي يطرح قانوناً للاعتراف باستقلال قره باغ

أعلن عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، برونو ريتايو، عن طرح مشروع قرار يحث باريس على الاعتراف باستقلال قره باغ، على الحدود الأرمينية الأذربيجانية.





وقال السناتور الفرنسي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن مجلس الشيوخ الفرنسي سينظر في المسودة يوم 25 نوفمبر.





ومن المعروف أن قرارات مجلس الشيوخ الفرنسي، تحمل طابع التوصية: السلطة التنفيذية ليست ملزمة بالامتثال لها.





وكانت فرنسا قد أعلنت عن دعمها الكامل لأرمينيا في الصراع الدائر ضد أذربيجان في الإقليم.





وأشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مشاعره الودية تجاه أرمينيا وشعبها، وأعرب عن استعداده لوضع حل سياسي "عادل وطويل الأمد ومقبول لجميع الأطراف في قره باغ.