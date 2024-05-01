القومي لتنظيم الاتصالات يصدر تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول لعام 2024

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره لنتائج قياسات الربع الأول لعام 2024 (الفترة من يناير إلى مارس 2024).



تستند منهجية القياس على اختبار عينات من المكالمات الصوتية وخدمات نقل البيانات للوقوف على جودة خدمات الاتصالات المقدمة من المشغلين في السوق المصري، وذلك باستخدام معدات وسيارات القياس حيث بلغت مسافات القياس 142 ألف كم في الطرق الرئيسية والفرعية للمدن والقرى خلال الربع الأول 2024.

اعتمد التقرير في نتائجه على قياس أهم مؤشرات جودة الخدمات الصوتية وجودة خدمات نقل البيانات، وهي كالتالي:



مؤشرات جودة الخدمات الصوتية:

• مؤشر عدم بدء المكالمة: والذي يشير إلى نسبة محاولات الاتصال التي لم تنجح في بدء إجراء المكالمة من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

• مؤشر عدم اكتمال المكالمة: والذي يشير إلى نسبة المكالمات التي عانت من انقطاع لأسباب فنية قبل إنهاء المكالمة من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

• مؤشر الوقت اللازم لبدء المكالمة: والذي يشير إلى نسبة المكالمات التي تستغرق وقت طويل لبدء المكالمة (ثواني) منذ وقت ضغط العميل على زر الاتصال وحتى الرد من قبل الطرف الأخر من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

• مؤشر جودة صوت المكالمة: والذي يشير إلى درجة نقاء الصوت اثناء المكالمة لعينات القياس خلال فترة محددة.

مؤشرات جودة خدمات نقل البيانات:

• سرعة تنزيل البيانات: سرعة تنزيل البيانات لأقل 10% من عينات القياس.

• سرعة تحميل البيانات: سرعة تحميل البيانات لأقل 10% من عينات القياس.



فيما يلي إجمالي اعداد المناطق (المدن والأحياء) التي تم رصد أنها تعاني من تجاوزات مؤشرات جودة خدمات الصوت خلال شهر مارس 2024 مقارنة بشهر يناير 2024:

• فودافون: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد تحسن في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 23 منطقة خلال شهر مارس لعام 2024 مقارنًة بعدد 30 منطقة خلال شهر يناير لعام 2024.

• أورنج: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد تحسن في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 27 منطقة خلال شهر مارس لعام 2024 مقارنًة بعدد 29 منطقة خلال شهر يناير لعام 2024.

• اتصالات: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد تحسن في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 17 منطقة خلال شهر مارس لعام 2024 مقارنًة بعدد 19 منطقة خلال شهر يناير لعام 2024.

• وي: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد تحسن في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 35 منطقة خلال شهر مارس لعام 2024 مقارنًة بعدد 48 منطقة خلال شهر يناير لعام 2024.

فيما يلي إجمالي أعداد المناطق (المدن والأحياء) التي تم رصد أنها تعاني من تجاوزات مؤشرات جودة خدمات البيانات خلال شهر مارس 2024 مقارنة بشهر يناير 2024:



• فودافون: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليهم، تم رصد تحسن ملحوظ في عدد المناطق المتأثرة من سوء جودة خدمات نقل البيانات لتبلغ منطقتين خلال شهر مارس لعام 2024 مقارنة بعدد 4 مناطق متأثرة خلال شهر يناير لعام 2024.



• أورانج: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليهم، لوحظ ثبات عدد المناطق المتأثرة من سوء جودة خدمات نقل البيانات لتبلغ منطقتين خلال شهري مارس ويناير لعام 2024.



• اتصالات: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليهم، لوحظ ثبات عدد المناطق المتأثرة من سوء جودة خدمات نقل البيانات لتبلغ 3 مناطق خلال شهري مارس ويناير لعام 2024.



• وي: من أصل 114 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليهم، لم يتم رصد أي مناطق متأثرة من سوء جودة خدمات نقل البيانات خلال الربع الأول لعام 2024.



إجراءات اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين:

1. تغريم مقدمي خدمات المحمول 33 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول لعام 2024

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتغريم مقدمي خدمات المحمول بمبلغ 33 مليون جنيه مصري عن تجاوز معايير ومحددات جودة خدمات التليفون المحمول خلال الربع الأول من عام 2024.



2. اعتماد 743 محطة محمول جديدة خلال الربع الأول لعام 2024

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتماد 743 محطة تغطية جديدة خلال الربع الأول لعام 2024 بنسبة زيادة قدرها 7% مقارنة بالربع الأول لعام 2023 مما يساهم في تكثيف التغطية وتحسن مؤشرات جودة خدمات الاتصالات المقدمة بالسوق المصري.



3. تنفيذ حملات لإزالة مقويات الإشارة غير الشرعية بمختلف أنحاء الجمهورية لتحسين جودة الخدمة

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتكثيف مجهوداته في تنفيذ حملات لإزالة مقويات الإشارة غير الشرعية التي تؤثر على جودة خدمات الاتصالات بمختلف أنحاء الجمهورية حيث تمت إزالة 705 جهاز غير شرعي خلال الربع الأول لعام 2024.

4. توفير التغطية بخدمات الصوت ونقل البيانات بقرى حياة كريمة والطرق والمناطق النائية.

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتوفير التغطية بخدمات الصوت ونقل البيانات باستخدام شبكات التليفون المحمول لعدد 63 قرية مدرجة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، 11 منطقة نائية، 7 طرق خلال الربع الأول من عام 2024.