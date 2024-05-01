أمير الكويت يغادر مصر ويبعث ببرقية شكر إلى السيسي

غادر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والوفد الرسمي المرافق له صباح اليوم، الأربعاء، العاصمة القاهرة، وذلك بعد زيارة دولة.

وكان في مقدمة مودعيه على أرض المطار الرئيس عبدالفتاح السيسي. كما كان في وداعه رئيس بعثة الشرف المرافقة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو أحمد سميح طلعت وسفير دولة الكويت لدى مصر غانم الغانم ومندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري.

وذكرت ومالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بعث برقية شكر إلى السيسي جاء فيها: "إنه ليسرنا ونحن نغادر جمهورية مصر العربية الشقيقة بعد زيارة دولة، أن نعرب لفخامتكم عن بالغ الشكر وعميق الامتنان؛ لما قوبلنا به وأعضاء الوفد المرافق من حفاوة استقبال وحسن وفادة وكرم ضيافة، عكست خالص مودتكم وفائق تقديركم، وعبرت عما يجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين من علاقات أخوية راسخة وروابط وثيقة ممتدة عبر عقود طويلة من الزمن".

وأضاف لي البرقية: "نؤكد أن هذه الزيارة تعزز التعاون المثمر البناء بين بلدينا الشقيقين، وتجسد حرصنا على الارتقاء به في شتى المجالات، بما يخدم مصالح بلدينا المشتركة، ويحقق آمال شعبينا الكريمين وتطلعاتهما".

وتابع: "كما أود أن أعبر لفخامتكم عن أسمى معاني الشكر والثناء على منحي (قلادة النيل)، مؤكدا اعتزازي بهذا الوسام الرفيع، مثمنا هذه البادرة الكريمة من لدن فخامتكم؛ لما تحمله من معاني المودة الصادقة والتقدير الأخوي الذي نبادلكم إياهما".

واختتم بالقول: "ونغتنم هذه الفرصة لنعرب عن أطيب تمنياتنا لفخامتكم بموفور الصحة وتمام العافية والتوفيق، ودوام الرفعة والتقدم والازدهار لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق في ظل قيادتكم الرشيدة".