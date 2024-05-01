أسباب إصابة بعض الأشخاص بالوسواس القهري.. الأول هو الأغرب

يعتمد الإصابة اضطراب الوسواس القهري على نمط من الأفكار والمخاوف غير المرغوب فيها،، والتي تدفع الشخص المصاب بها للقيام بسلوكيات متُكررة.

أبرز أسباب الإصابة بالوسواس القهري

ويتسبب الوسواس القهري في إعاقة الأنشطة اليومي، وذلك لأن الشخص المصاب يقوم بممارسة السلوكيات بشكل لا إرادي في محاولة لتخفيف التوتر، وحتى يحاول تجاهلهاط فإنها تعاود مرة أخرى.

ويتمحور اضطراب الوسواس القهري غالبًا حول القيام بأفعال محددة، مثل: الخوف المفرط من التعرض للتلوث بسبب الجراثيم، والذي يدفع الشخص لغسل يديه مرارًا وتكرارًا حتى تصابا بالتقرح والتشقق.

قد يسبب اضطراب الوسواس القهري شعورًا بالخجل والحرج والإحباط، ولكن العلاج قد يكون فعالاً، يشمل اضطراب الوسواس القهري عادةً كلاً من الوساوس والأفعال القهرية، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

أسباب الإصابة بالوسواس القهري

ولا يزال سبب اضطراب الوسواس القهري غير مفهوم بالكامل، وتشمل النظريات الرئيسية، للإصابة به ما يلي:

_ العوامل الحيوية، وقد يكون اضطراب الوسواس القهري نتيجة لحدوث تغيرات في كيمياء الجسم الطبيعية أو وظائف الدماغ.

_ الخصائص الوراثية، قد يكون لاضطراب الوسواس القهري مكون وراثي، لكن لم تُكتشف حتى الآن جينات بعينها لها دور في الإصابة به.

_ التعلم، ويمكن تعلم المخاوف الوسواسية، والسلوكيات القهرية من مشاهدة أفراد الأسرة المصابين به مع مرور الوقت.