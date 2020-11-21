لتنشيط الجسم.. شاهد تمارين صباحية سهلة وسريعة لحرق الدهون

قدمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية ، مجموعة من التمارين الرياضية، وتمارين "الاسترتش"، الخاصة بتقوية عضلات الجسم، والتي تساعد على حرق الدهون بشكل كبير، وتنظيم النفس.





وأوضح حسام أبو هاشم، أنه يمكن أداء التمارين في أي مكان مناسب للمساحة، حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم، موضحا أن هذه التمارين تساعد في تعديل شكل الجسم، ومن الأفضل أن يكون هناك شريك لك في التمارين لرفع مستوى المنافسة وعدم الشعور بالملل أو الضجر.





وأكد «أبو هاشم»، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد" اليوم، السبت، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.





وأشار إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

ونصح "أبو هاشم" بعدم الاستسهال في ركوب المصعد الكهربائي، والصعود على القدم، والسير بدل من السيارات.



