لتنشيط الجسم.. شاهد تمارين صباحية سهلة وسريعة لحرق الدهون

قدمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية
، مجموعة من التمارين الرياضية، وتمارين "الاسترتش"، الخاصة بتقوية عضلات الجسم، والتي تساعد على حرق الدهون بشكل كبير، وتنظيم النفس.
وأوضح حسام أبو هاشم، أنه يمكن أداء التمارين في أي مكان مناسب للمساحة، حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم، موضحا أن هذه التمارين تساعد في تعديل شكل الجسم، ومن الأفضل أن يكون هناك شريك لك في التمارين لرفع مستوى المنافسة وعدم الشعور بالملل أو الضجر.
وأكد «أبو هاشم»، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد" اليوم، السبت، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.
وأشار إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.
ونصح "أبو هاشم" بعدم الاستسهال في ركوب المصعد الكهربائي، والصعود على القدم، والسير بدل من السيارات.
ويعاني عدد كبير من الناس من مشاكل الظهر
بسبب الجلوس ساعات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر أو العمل المكتبي مما يتسبب في تقوس الظهر أو المعاناة من وجود آلام به.
وعرض موقع "برايت سايد " 3 تمارين رياضية لعلاج آلام ومشاكل الظهر
يمكن تنفيذها في المنزل بكل سهولة.
تمرين 1
اجلس على الأرض مع جعل ظهرك مستقيمًا ورجليك ممدودتين أمامك.
ضع ذراعيك بجوار فخذيك ولف كتفيك للخلف بعيدًا عن أذنيك.
حاول أن تضع راحة يدك بالكامل على الأرض وربما تضغط عليها.
حافظ على نشاط ساقيك أيضًا عن طريق ثني قدميك وإشراك عضلات ساقيك.
قد يبدو هذا الوضع سهلًا للغاية، ولكن كلما طالت مدة بقائك فيه، أصبح الأمر أصعب. إذا يمكنك الجلوس في هذه الوضعية لـ 7 دقائق، سيكون لديك ظهر قوي جدا.
تمرين 2
استلق على بطنك، ضع يديك بالقرب من ضلوعك، واجذب مرفقيك للداخل.
ارفع صدرك عن الأرض، لكن حاول إبقاء وزن خفيف في يديك قدر الإمكان. بدلًا من ذلك، اشرك عضلات ظهرك.
يمكنك العمل مع أنفاسك، صعودًا عند الشهيق ثم نزولًا عند الزفير.
هناك اختلاف آخر في هذا الوضع وهو رفع صدرك ويديك عن الأرض. بهذه الطريقة سيكون ظهرك أكثر نشاطًا. حاول الاحتفاظ بهذه الوضعية لعدة أنفاس داخلية وخارجية.
تمرين 3
استلق على بطنك
مد يدك للخلف للجزء الخارجي من قدميك أو كاحليك وامسكهما بيديك.
ارفع صدرك ورجليك عن الأرض. حاول أن تبقي ساقيك متوازية مع بعضهما البعض وتتماشى مع الوركين.
أيضًا ، اضغط على الظهر بقدميك لفتح كتفيك. عقد هذا قفة لبضعة الأنفاس.