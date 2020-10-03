دون تكاليف.. 3 طرق طبيعية للتغلب على آلام الظهر

على الرغم من وجود أسباب عديدة لـ آلام الجسم ، إلا أن تقلص العضلات هو أحد الأسباب التي يمكن معالجتها من خلال بعض التدابير العلاجية، خصوصا وأن العضلات المنقبضة يمكن أن تضغط على المفاصل مما قد يسبب الألم.
وأفاد موقع "boldsky" بأن ابرز طرق العلاج الطبيعية لآلام الظهر، هي:
1. تمارين خفيفة
يساعد الحفاظ على نشاط جسمك بالتمارين الجسدية الخفيفة على تقليل حدة آلام أسفل الظهر، يمكن للتمارين الخفيفة لآلام أسفل الظهر أن تساعد في تقوية عضلات الظهر والمعدة والساقين وستساعد أيضًا في دعم عمودك الفقري وتخفيف الضغط في العضلات والمفاصل، وفقا لدراسة ، فإن التمارين الهوائية لآلام أسفل الظهر تزيد من المغذيات وتدفق الدم إلى الأنسجة الرخوة في الظهر ، وبالتالي تساعد في التعافي بشكل أسرع وتقلل من تصلب أسفل الظهر.
2. الحفاظ على وضعية جيدة
يمكن أن يؤدي الموقف الخاطئ في الواقع إلى مشاكل العمود الفقري، على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي الجلوس لفترات طويلة أو التراخي أمام الكمبيوتر إلى إجهاد عضلات الظهر وقد يؤدي ذلك إلى آلام أسفل الظهر، يمكن أن يؤدي الإجهاد الناتج عن الوضع السيئ إلى تغيير الخصائص التشريحية للعمود الفقري، هذا يزيد من احتمالية تضييق الأوعية الدموية والأعصاب ، ومشاكل العضلات والأقراص والمفاصل، يعتبر الحصول على وضعية جيدة من أفضل الطرق لتقليل آلام أسفل الظهر.
3. العلاج بالحرارة والبرودة
يساعد وضع الكمادات الساخنة والباردة على الظهر في التخفيف من آلام الظهر، استخدم الحرارة لمدة 15 إلى 20 دقيقة في كل مرة ، مثل الكمادات الساخنة والحمامات الساخنة والاستحمام بالماء الساخن. أيضًا ، ضع الكمادات الباردة ، لأنها تقلل الالتهاب في أسفل الظهر.