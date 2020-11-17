Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التربية والتعليم: الرئيس السيسي يعمل على رفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس..فيديو

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 10:39 ص
إيمان محمد حسن
إيمان محمد حسن
Advertisements
ياسمين القصاص
قالت الدكتورة إيمان محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، بوزارة التربية والتعليم، إن لا يخلو مؤتمر للرئيس السيسى من توصيته بالرياضة، وخاصة الاهتمام بالرياضة المدرسية.

وأضافت إيمان محمد، عبر استضافتها  فى برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جاء تكليف من الدكتور طارق شوقى فى تنشيط وتأسيس الرياضة المدرسية، لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس، وبالفعل تم إرشاد الطالب إلى ممارسة الأنشطة الرياضية بالمدرسة والمنزل بمفرده، منوها إلى أن الميزة فى مشروع رفع كفاءة اللياقة بالمدارس بعد وجود أى احتكاك أو تنافس بين الطلبة، أى المشروع لا يحتوى على فرق.

وأشارت "محمد"، إلى أن قامت الوزراة بتقسيم المراحل إلى إعدادية وثانوية، وتم وضع الإختبارات والتمارينات المناسبة لكل مرحلة عمرية، مضيفا أن الوزارة تقوم بعرض هذا المشروع على 4 مراحل، بداية من شهر 12، حيث يتم التسجيل به اون لاين على موقع الوزارة الخاص بالمشروع.

وأكدت رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، بوزارة التربية والتعليم، أن حق الطالب التسجيل للاختبارات سواء كانت فى النادى أو المنزل، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بوضع حوافز لكل من يشترك فى تلك الأنشطة، متابعا أن طلاب المدارس تمثل ربع المجتمع، الذى يبلغ عددهم عن 23 مليون طالب فى مراحل مختلفة.

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، بوزارة التربية والتعليم، أن مصر محظوظة بإهتمام القيادة السياسية بالرياضة، مؤكدة أن مصر تعمل على محاربة السمنة وتشجيع اللياقة البدنية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إعلان بدء المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس.. غداً

وزير التعليم يكشف تفاصيل إطلاق المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس اليوم

كلام نهائي .. وزير التعليم يحسم مصير الدراسة والامتحانات مع موجة كورونا الثانية

ننشر أهداف وتفاصيل المشروع القومي لرفع اللياقة البدنية لطلاب المدارس

التعليم: الرئيس كلفنا بالاهتمام باللياقة البدنية والرياضة المدرسية

طارق شوقي: التعليم مش مناهج وامتحانات بس.. ترقبوا تطوير منظومة الوجبات المدرسية قريبا

ترشيحاتنا

لاعبو المقاصة يتمكسون بالرحيل عن الفريق

زواج القاصرات.. مزارع يتزوج للمرة الخامسة من فتاة في عمر أولاده

قتلى وجرحى في انفجار قوي جنوبي إسرائيل

دعاء زيارة قبر الميت من 11 كلمة.. كان رسول الله يردده

بعد خروجه للنور .. هل نحتاج إلى تلقي لقاح كورونا كل عام ؟

الأعلى للآثار يعلن اكتشاف مقبرة مغلقة من 2500 سنة قبل الميلاد.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اقتحامه مطعما .. تصرف غير متوقع من لص يجعله مثارًا للسخرية.. شاهد

حب وسلام.. حكاية فرنسية أشهرت إسلامها وتزوجت من نوبي على أرض أسوان.. شاهد

بعد خروجه للنور .. هل نحتاج إلى تلقي لقاح كورونا كل عام ؟