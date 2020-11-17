التربية والتعليم: الرئيس السيسي يعمل على رفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس..فيديو

قالت الدكتورة إيمان محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، بوزارة التربية والتعليم، إن لا يخلو مؤتمر للرئيس السيسى من توصيته بالرياضة، وخاصة الاهتمام بالرياضة المدرسية.





وأضافت إيمان محمد، عبر استضافتها فى برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جاء تكليف من الدكتور طارق شوقى فى تنشيط وتأسيس الرياضة المدرسية، لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس، وبالفعل تم إرشاد الطالب إلى ممارسة الأنشطة الرياضية بالمدرسة والمنزل بمفرده، منوها إلى أن الميزة فى مشروع رفع كفاءة اللياقة بالمدارس بعد وجود أى احتكاك أو تنافس بين الطلبة، أى المشروع لا يحتوى على فرق.





وأشارت "محمد"، إلى أن قامت الوزراة بتقسيم المراحل إلى إعدادية وثانوية، وتم وضع الإختبارات والتمارينات المناسبة لكل مرحلة عمرية، مضيفا أن الوزارة تقوم بعرض هذا المشروع على 4 مراحل، بداية من شهر 12، حيث يتم التسجيل به اون لاين على موقع الوزارة الخاص بالمشروع.





وأكدت رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، بوزارة التربية والتعليم، أن حق الطالب التسجيل للاختبارات سواء كانت فى النادى أو المنزل، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بوضع حوافز لكل من يشترك فى تلك الأنشطة، متابعا أن طلاب المدارس تمثل ربع المجتمع، الذى يبلغ عددهم عن 23 مليون طالب فى مراحل مختلفة.





وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، بوزارة التربية والتعليم، أن مصر محظوظة بإهتمام القيادة السياسية بالرياضة، مؤكدة أن مصر تعمل على محاربة السمنة وتشجيع اللياقة البدنية.



