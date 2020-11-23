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منوعات

إيقاف ترامب عن التغريد.. تويتر يجهز لإجراء قوي في يوم تنصيب بايدن

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 06:33 ص
بايدن
بايدن
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عزة عاطف
غيرت التصريحات المثيرة للجدل في عهد ترامب، المشهد السياسي الخاص بموقع تويتر في أمريكا، فلطالما دخل الرئيس في صدامات مع موقع التغريدات طوال فترة رئاسته.

ولكن سواء أقر دونالد ترامب بخسارة الانتخابات أم لا، فسيقوم تويتر بتسليم الحساب الرسمي للبيت الأبيض POTUS إلى الرئيس المنتخب الجديد «جو بايدن» بمجرد أن يؤدي اليمين في يوم التنصيب. 

قال متحدث باسم شركة التواصل الاجتماعي: "يستعد تويتر بنشاط لدعم انتقال حسابات تويتر المؤسسية للبيت الأبيض في 20 يناير 2021.. كما فعلنا بالنسبة للانتقال الرئاسي في عام 2017".

تتم هذه العملية بالتشاور الوثيق مع إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، كما سيتم تسليم الحسابات الرسمية الأخرى المرتبطة بالرئيس مثلwhitehouse ،VP ، FLOTUS إلى بوليتيكو.

فالمقرر أن يقوم تويتر بأرشفة جميع التغريدات الموجودة على هذه الحسابات الرسمية، وإعادة تعيين الحسابات إلى صفر من التغريدات في اليوم الذي يدخل فيه جو بايدن البيت الأبيض. 

وأضاف تويتر أنه لن يتم تبادل أية معلومات بين فريق دونالد ترامب وإدارة جو بايدن القادمة أثناء تسليم الحسابات الرسمية، إذ ستبدأ من الصفر.

في انتخابات 2016 عندما سلم الرئيس الأمريكي الأسبق «باراك أوباما» الحساب إلى ترامب، قام تويتر بالإجراء نفسه من خلال نقل الحسابات. 

حيث يمكن العثور على أرشيف أوباما POTUS هناك، فيما سيواصل ترامب السيطرة على حسابه الشخصي «realDonaldTrump» بعد تنصيب بايدن في يناير المقبل. 

منذ انتخابات نوفمبر الماضي، تم وضع علامة على عدد من تغريدات ترامب على موقع تويتر على أنها "مضللة" و"متنازع عليها"، حيث يواصل تقديم مزاعم حول سرقة الانتخابات.

وبعد أن يصبح بايدن رئيسًا، سيفقد حساب ترامب الشخصي الإعفاء الخاص "للزعيم العالمي"، مما يعني أن تغريداته ستخضع لنفس القواعد التي يخضع لها معظم المستخدمين على المنصة.

وأكدوا شركة تويتر أن ممثليها سيجتمعون مع مسئولى بايدن فى الأشهر المقبلة لمناقشة تفاصيل كيفية استخدام الإدارات الجديدة لمنصة تويتر.

وستتم أرشفة المحتوى الموجود على جميع الحسابات قبل النقل، وإعادة تعيين الحسابات بحيث لا تظهر أى تغريدات سابقة.

وهو إجراء روتيني عادة ما يلجأ إليه الموقع عند نقل الحسابات الرسمية مع كل انتخابات أمريكية، مع الاحتفاظ بأرشيف خاص لكل رئيس خلال فترة ولايته.
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