دير الفاخوري بالأقصر يستقبل وفدًا من الآثار الإسلامية والقبطية لمتابعة الترميم..صور

استقبل دير الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون بإسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء الأمير عبد اللطيف مدير منطقة الآثار الاسلامية والقبطية بإسنا، يرافقه محمد يوسف ، وكمال عبد العظيم ، ومحمود حسن، الآثاريين المشرفين علي أعمال مشروع ترميم الدير.





كان في إستقبال وفد الأثريين، الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان العامر والمشرف البابوي لدير الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون بإسنا، والراهب القمص أسيذورس الفاخوري، والراهب القمص هدرا الفاخوري، والراهب القمص متاؤس الفاخوري، والراهب القس مكاريوس الفاخوري .

وأعرب الأنبا متاؤس المشرف البابوي للدير، عن شكره ومحبته لهم جميعًا، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل رجال منطقة الاثار الاسلامية والقبطية بإسنا، والدور الهام الذي يقومون به في الحفاظ علي الاثر والتراث.



