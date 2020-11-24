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محافظات

دير الفاخوري بالأقصر يستقبل وفدًا من الآثار الإسلامية والقبطية لمتابعة الترميم..صور

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:04 م
صدى البلد
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شمس يونس
استقبل دير الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون بإسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء الأمير عبد اللطيف مدير منطقة الآثار الاسلامية والقبطية بإسنا، يرافقه محمد يوسف ، وكمال عبد العظيم ، ومحمود حسن، الآثاريين المشرفين علي أعمال مشروع ترميم الدير.

كان في إستقبال وفد الأثريين، الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان العامر والمشرف البابوي لدير الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون بإسنا، والراهب القمص أسيذورس الفاخوري، والراهب القمص هدرا الفاخوري، والراهب القمص متاؤس الفاخوري، والراهب القس مكاريوس الفاخوري .
وأعرب الأنبا متاؤس المشرف البابوي للدير، عن شكره ومحبته لهم جميعًا، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل رجال منطقة الاثار الاسلامية والقبطية بإسنا، والدور الهام الذي يقومون به في الحفاظ علي الاثر والتراث.

وتأتي تلك الزيارة للوقوف علي أعمال مشروع ترميم دير الفاخوري الأثري وكنيسة السيدة العذراء والأسوار الخارجية للدير وفقًا للمعايير الجاري تنفيذها حاليًا بما يضمن الحفاظ علي الأثر، وبما يليق بالأهمية التاريخية والأثرية للدير بشكل عام .
دير الفاخوري بالأقصر يستقبل وفدًا من الآثار الإسلامية والقبطية لمتابعة الترميم..صور
دير الفاخوري بالأقصر يستقبل وفدًا من الآثار الإسلامية والقبطية لمتابعة الترميم..صور
دير الفاخوري بالأقصر يستقبل وفدًا من الآثار الإسلامية والقبطية لمتابعة الترميم..صور
دير الفاخوري بالأقصر يستقبل وفدًا من الآثار الإسلامية والقبطية لمتابعة الترميم..صور
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