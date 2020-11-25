وزير التعليم العالي: الحكومة استطاعت إدارة أزمة كورونا بشكل جيد.. فيديو

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أن المواطن لم يشعر بأزمات سواء في نقص فى الدواء أو المستلزمات الطبية مؤكدا أنه كنا نعمل على تلافي تلك المشاكل خلال المرحلة الأولى من أزمة كورونا.





وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي أن الحالة الاقتصادية فى العالم كانت غير جيدة مؤكدا أن مصر استطاعت أن تتغلب على العديد من المصاعب والحكومة استطاعت أن تدير أزمة كورونا بشكل جيد.





وتابع وزير التعليم العالي أن المنظومة الصحية في مصر أثبتت من خلال المستشفيات والمراكز الطبية والصحية مؤكدا أنه اختبرنا المنظومة الصحية فى وقت قاسٍ واطمأن على الوضع الطبي فى مصر.





وأشار عبدالغفار إلى أن إنتاج أي لقاح يتطلب 10 سنوات ولكن ما تم من انتاج لقاحات خاصة بكورونا تم في وقت قياسي بدءًا من شهر يناير الماضي حتى شهر نوفمبر فما تم لم يحدث فى تاريخ صناعة اللقاحات حول العالم.





وقال وزير التعليم العالي إن الموجود اليوم من إنتاج اللقاحات سواء من فايزر او موديرونا أو اللقاح الصيني أصبحت تلك اللقاحات فى المرحلة الثالثة ووصلت نسبة النجاح الى 95% ولا نعلم مدى نجاحه على المدى الطويل متوقعا ان يكون لمصر عدد من الجرعات خلال الفترة القادمة.



