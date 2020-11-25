وزير التعليم العالي: الحكومة استطاعت إدارة أزمة كورونا بشكل جيد.. فيديو

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أن المواطن لم يشعر بأزمات سواء في نقص فى الدواء أو المستلزمات الطبية مؤكدا أنه كنا نعمل على تلافي تلك المشاكل خلال المرحلة الأولى من أزمة كورونا.
وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي أن الحالة الاقتصادية فى العالم كانت غير جيدة مؤكدا أن مصر استطاعت أن تتغلب على العديد من المصاعب والحكومة استطاعت أن تدير أزمة كورونا بشكل جيد.
وتابع وزير التعليم العالي أن المنظومة الصحية في مصر أثبتت من خلال المستشفيات والمراكز الطبية والصحية مؤكدا أنه اختبرنا المنظومة الصحية فى وقت قاسٍ واطمأن على الوضع الطبي فى مصر.
وأشار عبدالغفار إلى أن إنتاج أي لقاح يتطلب 10 سنوات ولكن ما تم من انتاج لقاحات خاصة بكورونا تم في وقت قياسي بدءًا من شهر يناير الماضي حتى شهر نوفمبر فما تم لم يحدث فى تاريخ صناعة اللقاحات حول العالم.
وقال وزير التعليم العالي إن الموجود اليوم من إنتاج اللقاحات سواء من فايزر او موديرونا أو اللقاح الصيني أصبحت تلك اللقاحات فى المرحلة الثالثة ووصلت نسبة النجاح الى 95% ولا نعلم مدى نجاحه على المدى الطويل متوقعا ان يكون لمصر عدد من الجرعات خلال الفترة القادمة.
وأوضح وزير التعليم العالي ، أن الباحثين يختبرون 54 لقاحًا في تجارب سريرية على البشر، وما لا يقل عن 155 لقاحًا قبل السريرية قيد التحقيق النشط على الحيوانات منهم 4 في مصر وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
وقال وزير التعليم العالي : من المتوقع البدء في التجارب السريرية على 2 من لقاح (الفيروس الكامل المعطل) خلال شهر تقريبًا.
وأعلن وزير التعليم العالي ، أن جميع المستشفيات الجامعية على استعداد لاستقبال الحالات المُصابة (كوفيد - 19) من خلال توقيع البروتوكولات الحديثة.
وأضاف وزير التعليم العالي أنه يوجد لدينا 3 لجان داخل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وهي: اللجنة العليا للفيروسات، ولجنة إعداد مستشفيات الجامعة، ولجنة أبحاث (كوفيد – 19).
وأكد الوزير أن أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) رسخت دور العلم كمحرك لصنع القرار القائم على الأدلة، كما اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات على مستوى السياسات والتشريعات والتطبيقات، مشيرًا إلى أن الوباء الحالي يواجه العديد من التحديات، وكذلك الفرص لنا جميعًا، مشيرًا إلى بعض المبادرات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة هذا الوباء.