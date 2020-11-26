الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة على الإسكندرية وخفيفة في القاهرة الجمعة.. فيديو

قالت إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية نشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ومستمرة حتى غد الجمعة. إنناالأحوال





وأضافت إيمان شاكر في مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"،: "يستمر سقوط أمطار متوسطة وغزيرة على السواحل الشمالية ومطروح والإسكندرية ورشيد ورفح وتكون رعدية على بعض المناطق وتمتد لمحافظات الوجه البحري، وأمطار خفيفة على القاهرة ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة ومع نشاط الرياح".





وتابعت إيمان شاكر: " سحب على سماء جمهورية مصر العربية تتحرك من غرب الجمهورية وتتجه نحو السواحل الشمالية وشهدت البلاد اليوم أمطار متوسطة وغزيرة على السواحل الشمالية للبلاد".





وفى سياق متصل، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة أحيانا، وطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة.





وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص سقوط أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى، متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحرى كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الإسكندرية والسلوم ورشيد وبلطيم ورشيد وبورسعيد والعريش ورفح.





وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الغربية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، وبارد على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.





كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد.





أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار سقوط الأمطار على البلاد، حتى نهاية الأسبوع القادم وتحديدًا يوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر، على عدة مناطق بالجمهورية، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة ورياح محملة بالأتربة والرمال.





وتأتي خريطة سقوط الأمطار، كالتالي:





يوم الجمعة 27 نوفمبر

- السواحل الشمالية : أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من ( الإسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

- الوجه البحري: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية).

- القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى





يوم السبت 28 نوفمبر

- السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح - السلوم).

- السواحل الشمالية الشرقية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

- الوجه البحري شمالا: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية).





يوم الأحد 29 نوفمبر 2020

لا يوجد أمطار





يوم الأثنين 30 نوفمبر 2020

لا يوجد أمطار





يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

- السواحل الشمالية الغربية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح - السلوم)-

- الوجه البحري شمالا: أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية).





يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020

- السواحل الشمالية الغربية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح - السلوم).

- السواحل الشمالية الشرقية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

- الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية).





وناشد هيئة الأرصاد الجوية، كافة المسئولين اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.