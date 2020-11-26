الأرصاد تكشف موعد انتهاء الطقس السيئ ومناطق سقوط الأمطار.. فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد منذ الأمس تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، موضحة أن الأمطار بدأت على السواحل الشمالية وبعد ذلك اتجهت للوجه البحري والقاهرة.





وأضافت خلال مداخلة على قناة دي إم سي، أن فرص سقوط الأمطار مستمرة اليوم الخميس، مؤكدة أن الأمطار ستكون غزيرة اليوم على السواحل الشمالية للبلاد، مثل مطروح والإسكندرية ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية".





ولفتت إلى أن القاهرة متوقع أن تشهد أمطارا ولذلك على الجميع توخى الحذر وارتداء الملابس الشتوية.





وكشفت أن السبب فى عدم استقرار الأحوال الجوية هو أن هناك منخفضا جويا متعمقا موجودا فى البحر المتوسط.





وعرضت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، نماذج لخريطة الأمطار، وأكدت أن القاهرة ستشهد أمطارا خفيفة وليست متوسطة.





وأكدت أن موجة الطقس السيئ ستنتهى يوم السبت المقبل، وسيكون هناك تحسن فى الأحوال الجوية.





وتابعت، محافظات شمال الوجه البحري من المتوقع أن تشهد أمطارًا، وبالفعل بعض المحافظات حاليًا تشهد أمطارًا مثل دمياط والإسكندرية وكفرالشيخ والبحيرة، ومن المتوقع أن تستمر اليوم.













وأوضحت أن منخفضًا جويًا في طبقات الجو العليا أدى إلى تكون حالة من عدم الاستقرار، وتكون السحب الكثيفة والرعدية، ومستمر حتى غد الجمعة.





وفى سياق آخر، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة أحيانا، وطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة.





وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص سقوط أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى، متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحرى كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الإسكندرية والسلوم ورشيد وبلطيم ورشيد وبورسعيد والعريش ورفح.





وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الغربية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، وبارد على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.



