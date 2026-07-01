من الوعي إلى التمكين.. «حقوق الإنسان» بـ«مستقبل وطن» تضع ملامح خطة عملها للمرحلة المقبلة

عقدت أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب طارق رضوان، أول اجتماع لها عقب تشكيلها الجديد، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب، بمقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة الجديدة، لمناقشة خطة عمل الأمانة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد النائب طارق رضوان أن الأمانة ستتبنى رؤية ترتكز على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي بها، في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال خطة عمل موحدة بجميع المحافظات، تشمل تأهيل الكوادر، وتنظيم حوارات مجتمعية، وإطلاق قوافل توعوية للتواصل المباشر مع المواطنين وتعريفهم بحقوقهم بلغة مبسطة.

تنظيم لقاءات مع المتخصصين في مجال حقوق الإنسان

كما ناقش الاجتماع تنظيم لقاءات مع المتخصصين في مجال حقوق الإنسان، وإطلاق مبادرات مجتمعية، من بينها تكريم أسر الشهداء بالمحافظات، إلى جانب تعزيز الحوار حول مختلف القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان.

واختُتم الاجتماع بمناقشة الرؤى والمقترحات المقدمة من أعضاء الأمانة بشأن آليات تنفيذ خطة العمل، بما يسهم في تطوير الأداء وتعزيز دور الأمانة، اتساقًا مع رؤية الحزب والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.