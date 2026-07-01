أمانة شئون البيئة بـ مستقبل وطن تبحث خطة عملها في أول اجتماع عقب تشكيلها الجديد

عقدت أمانة شئون البيئة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب فخري طايل، أول اجتماع لها عقب إعلان تشكيلها الجديد، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.

وأكد النائب فخري طايل أن ملف البيئة يأتي في مقدمة أولويات الحزب، لما له من ارتباط وثيق بجودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية نشر الوعي البيئي، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وإطلاق مبادرات عملية تُحدث أثرًا ملموسًا على أرض الواقع.

ملامح برنامج عمل الأمانة خلال المرحلة المقبلة

وناقش الاجتماع ملامح برنامج عمل الأمانة خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل تفعيل العمل الميداني، وتأهيل الكوادر، وتوحيد الرؤية على مستوى المحافظات، وربط المبادرات البيئية بالمشروعات القومية، بما يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر ويوفر فرص عمل خضراء للشباب.

ملف البيئة في المقدمة

وأكد النائب فخري طايل أن ملف البيئة يأتي في مقدمة أولويات الحزب، لما له من ارتباط وثيق بجودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية نشر الوعي البيئي، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وإطلاق مبادرات عملية تُحدث أثرًا ملموسًا على أرض الواقع.

وناقش الاجتماع ملامح برنامج عمل الأمانة خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل تفعيل العمل الميداني، وتأهيل الكوادر، وتوحيد الرؤية على مستوى المحافظات، وربط المبادرات البيئية بالمشروعات القومية، بما يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر ويوفر فرص عمل للشباب.