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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى 30 يونيو تؤكد أن المواطن هو بطل معركة استعادة الوطن

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب نادر يوسف نسيم وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، حملت رسائل وطنية عميقة، وجسدت تقدير الدولة المصرية للمواطن الذي كان ولا يزال الركيزة الأساسية في حماية الوطن وصناعة مستقبله، مشددًا على أن الرئيس السيسي وضع المواطن المصري في المكانة التي يستحقها باعتباره صاحب الفضل الأول في إنقاذ الدولة من مخططات الفوضى والاختطاف.

وأوضح نادر نسيم في تصريح  صحفي له اليوم أن ثورة 30 يونيو ستظل واحدة من أعظم المحطات الوطنية في التاريخ المصري الحديث، بعدما خرج ملايين المصريين في مشهد استثنائي دفاعًا عن هوية الدولة الوطنية ومؤسساتها، ورفضًا لمحاولات قوى الشر والإرهاب العبث بمقدرات الوطن وطمس هويته الحضارية، مؤكدًا أن هذه الثورة أثبتت للعالم أن الشعب المصري يمتلك من الوعي والإرادة ما يمكنه من التصدي لأي تهديد يستهدف أمنه واستقراره.

 ثورة 30 يونيو ستبقى رمزًا خالدًا لوحدة المصريين

وأشار وكيل تعليم البرلمان إلى أن تأكيد الرئيس السيسي في كلمته على أن ثورة 30 يونيو ستبقى رمزًا خالدًا لوحدة المصريين وقدرتهم على تجاوز التحديات، يعكس إدراك القيادة السياسية بأن سر قوة الدولة المصرية يكمن في تماسك جبهتها الداخلية واصطفاف أبنائها خلف مؤسساتها الوطنية، وهو ما مكّن مصر من تجاوز العديد من الأزمات الإقليمية والدولية التي عصفت بدول أخرى في المنطقة.

 التنمية الشاملة وإعادة بناء مؤسسات الدولة 

وأضاف نائب بني سويف أن التاريخ سيخلد ثورة 30 يونيو باعتبارها نقطة الانطلاق الحقيقية نحو بناء دولة عصرية قوية، إذ لم تقتصر أهدافها على إنقاذ الدولة من السقوط، بل فتحت الطريق أمام مرحلة جديدة من التنمية الشاملة وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس حديثة، لافتًا إلى أن السنوات الماضية شهدت تنفيذ مشروعات قومية غير مسبوقة في مختلف القطاعات، وهو ما يعكس نجاح الدولة في ترجمة أهداف الثورة إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.

وأكد النائب نادر يوسف نسيم أن تجديد الرئيس السيسي العهد للشعب المصري بمواصلة مسيرة البناء والتنمية يحمل رسالة طمأنة وثقة في قدرة الدولة على استكمال مشروعها الوطني، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية أثبتت امتلاكها رؤية استراتيجية تقوم على تعزيز قدرات الدولة وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الشيوخ 30 يونيو المجيدة الدولة المصرية

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