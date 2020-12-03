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أخبار العالم

موجة كورونا الثالثة.. إسرائيل تسجل 6 وفيات و1523 إصابة جديدة بالفيروس

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:37 ص
إسرائيل تسجل 6 وفيات
إسرائيل تسجل 6 وفيات و1523 إصابة جديدة بـ كورونا
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سمر صالح
أعلنت الحكومة الإسرائيلية اليوم الخميس، تسجيل 1523 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى ألفين 883، بعد تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وزارة صحة الإسرائيلية في بيان لها ، إن "2.1 % من نتائج الاختبارات التي أجريت، أمس الأربعاء، كانت إيجابية".

وبلغ إجمالي الإصابات لدى الاحتلال، منذ بدء تفشي الوباء 339 ألفا و939 إصابة.

ووفقا لأرقام الاحتلال، وصل عدد الإصابات النشطة إلى 11 ألف و751، وارتفع إجمالي الحالات الخطرة إلى 267، منها 99، تم ربطها بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وفرضت سلطات الاحتلال إغلاقا في 18  سبتمبر الماضي، وهو الإغلاق الثاني بهدف خفض معدلات الإصابة المرتفعة بالفيروس، لكنه أدى أيضا إلى شل جزء كبير من الاقتصاد والحياة العامة، فضلا عن إغلاق جهاز التعليم بأكمله.

ووفقا للبيانات، فقد بلغ إجمالي الإصابات النشطة 11751، بينما تواصلت وزارة الصحة الاسرائيلية تكثيف فحوصات كورونا عبر محطات الفحص المتنقلة، حيث أجري، أمس الأربعاء، 70386 فحصا، أظهرت النتائج أن 2.2% من الفحوصات موجبة.
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