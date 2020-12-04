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اقتصاد

البورصة تربح 6.2 مليار جنيه الأسبوع الماضي

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 12:31 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
بلغ إجمالي القيمة السوقية للبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، نحو 642.9 مليار جنيه في نهاية الفترة مما يمثل ارتفاعا بنحو 1.03 % بما يعادل 6.5 مليار جنيه أرباح رأسمالية حيث بدأت القيمة السوقية للأسهم المقيدة بالبورصة الأسبوع عند مستوى 636.4 مليار جنيه.


تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية  في ختام جلسة تعاملات الخميس نهاية الأسبوع  بسبب  الارتفاع والانخفاض. 


وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية ان جلسة نهاية الأسبوع شهدت  تباين المؤشرات وانتقل المؤشر الرئيسي للبورصة من المنطقة الخضراء الي المنطقة الحمراء بسبب الانخفاض في الأسهم القيادية ولكن الأسهم الفرعية حققت بعض الارتفاعات بنسبة ٦ الي ٧ نقاط.


وأضافت رمسيس : يرجع تباين المؤشرات في  جلسة نهاية الاسبوع الي وجود بعض التسويات في مراكز المديونية ومراكز الهامش وشهد المؤشر الرئيسي ارتفاعا بنسبة ٤ % والمؤشرات الفرعية ارتفعت بنسبة أكبر من ٩% والمؤشر ١٠٠ وصل الي نقطة قياسية لم يصل لها من قبل وهي ٦٠٠٠ نقطة .

  
وأشارت رمسيس الى ان  عودة المؤشرات الي المنطقة الخضراء يرجع الي عودة المستثمرين العرب و المؤسسات الي تقديم مراكز شرائية وكانت أغلب العمليات بين الشراء والبيع مما تسبب في عدم استقرار مؤشر  إيجي اكس 30  في المنطقة الخضراء . 

 
جدير بالذكر ان القيمة السوقية للأسهم ربحت 2.2 مليار جنيه، ووصلت إلى مستوي 642.945 مليار جنيه .   


كما تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى11015 نقطة.   


ربح مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.32%، كما صعد مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70  بنسبة 0.27% .

   
واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وبلغت مشترياتهم 28 مليون جنيه مقابل عمليات بيعية  للمستثمرين الأجانب وسط تداولات بلغت1.3 مليار جنيه.
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