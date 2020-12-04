نواب تنسيقية الشباب كعب داير.. المشاركة في دعم ذوي الإعاقة وأسر الشهداء.. وزيارة وزيرة التخطيط لتقديم التهنئة.. ويؤكدون : مصر حققت إنجازات كبيرة في هذا الشأن

تكريم أبناء وزوجة الشهيد أحمد عبد الفتاح بقنا ضمن حملة "على راسنا"

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يزور كنيسة الملاك ميخائيل بمنيا القمح

تنسيقية شباب الأحزاب: مصر حققت إنجازات كبيرة في حقوق ذوي الإعاقة

وفد التنسيقية يهنئ الدكتورة هالة السعيد لحصولها على جائزة التميز الحكومي





نشاط مكثف لتنسيقية شباب الأحزاب في الساعات الأخيرة سواء على مستوى الأعضاء أو النواب، بالمشاركة في العديد من الفاعليات المجتمعية ومن ضمنها اليوم العالمي للإعاقة، فضلا عن زيارة مركز الأورام واستئناف أعمال مبادرة "على راسنا" لتكريم أسر الشهداء بالمحافظات.





"على راسنا"





قامت تنسيقية شباب الأحزاب، بتكريم أسرة الشهيد أحمد عبدالفتاح، وذلك بديوان عام محافظة قنا بحضور نائب المحافظ وذلك ضمن مبادرة " على راسنا" التي أطلقتها التنسيقية للاحتفال بأبناء الشهداء.

وحضر التكريم كل من حازم عمر نائب محافظ قنا وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واعضاء التنسيقية إيمان طلعت، ورضوان عبدالغنى.

كما قدم أعضاء التنسيقية خالص الشكر والتحية والتقدير لأسرة الشهيد، مؤكدين أن التنسيقية دائما بجوار أبناء الشهداء وأن هذا التكريم أقل مايمكن أن يقدم لأبناء الذين ضحوا بحياتهم فداء للوطن.

وكانت التنسيقية قد أطلقت حملة بعنوان "على راسنا" لتكريم أبناء الشهداء، بالتزامن مع أعياد الطفولة، ومن المقرر أن تنظم التنسيقية عددًا من الزيارات لمحافظات مختلفة لتكريم أبناء الرجال الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن.

وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هذه الحملة تأتي في إطار التضامن مع أبناء الشهداء، والاحتفاء بهم تقديرًا لتضحيات آبائهم الأبطال.





زيارة كنيسة المنيا





نظم وفد من أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب من التنسيقية، زيارة إلي كنيسة الملاك ميخائيل بكفر الدير بمنيا القمح، وذلك في إطار جولات أعضاء التنسيقية للاستماع إلي مشاكل المواطنين ومناقشتهم في، التواصل المباشر معهم على أرض الواقع حيث تضمن اللقاء مقابلة أبونا ويصا حفظي كاهن كنيسة الملاك .

شارك في الوفد التنسيقية محمود القط عضو مجلس الشيوخ، وأعضاء مجلس النواب إيمان الألفي،محمود بدر، وأحمد زيدان، ومارسيل سمير، ومرثا محروس.

تضمنت الزيارة جولة في الكنيسة بصحبة ابونا ويصا حفظي لشرح تاريخ الكنيسة الذي يعود لمئات السنوات بالإضافة إلي اقتراح مشروع قانون لترميم لدور العبادة الأثرية، ووعد أعضاء التنسيقية بدراسة الأمر عن طريق المركز البحثي للتنسيقية.

وأشاد أبونا ويصا خلال الزيارة باهتمام ووعي أعضاء التنسيقية متفائلا بمرحلة جديدة في السياسة المصرية.





تهنئة ذوي الإعاقة





تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب، بالتهنئة للأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة يومهم العالمي الذي يحل اليوم الخميس الثالث من ديسمبر، كما تتقدم بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على دعمه المتواصل لهذه الشريحة إنصافا لها وسعيا لنيل حقوقها.

وأكدت التنسيقية فى بيان صحفى لها، أن مصر حققت إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية في ملف حصول هذه الشريحة على حقوقها في مجالات الحياة المختلفة بداية من التشريع بما تضمنه دستور مصر من مواد تقر حقوق ذوي الإعاقة، وبما نص عليه قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية من حقوق وتحقيق خطوات ملموسة في سبيل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة سياسيا.

وتسلط الأمم المتحدة في احتفالاتها باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2020 الضوء على حقيقة أن ذوي الإعاقة وكبار السن في العالم هم من بين الأكثر تضررًا من فيروس كورونا (كوفيد - 19) من حيث عدد الوفيات، وأن إدراج منظور الإعاقة سيؤدي إلى جهود أعم نفعا فيما يتصل بالتصدي للجائحة والتعافي منها.





ورقة بحثية





أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورقة بحثية عن المشكلات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة، وألقت الضوء على ملفات الدمج الاجتماعي لذوي الإعاقة.

وذكرت الورقة البحثية أن من أهم التحديات القبول الاجتماعي، وتضيف اتجاهات الناس الخاطئة نحو الأشخاص ذوى الإعاقة وإعاقاتهم مشكلات هي في الواقع أخطر من الإعاقة نفسها في كثير من الأحيان، فقد ينظر الوالدان إلى الطفل المعاق على أنه عقاب من الله.

وتمثل البطالة التحدي الثاني الذي يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، بسبب إحجام أصحاب العمل عن تشغيل المعاقين لاعتقادهم أنهم أقل إنتاجا وأكثر تعرضا للحوادث، ما يدفع كثيرون منهم للاشتغال بأعمال التسول المقنع وراء العجز أو العاهة.

كما ألقت الورقة الضوء على خلو معظم المرافق والمنشآت التعليمية والطبية من التسهيلات البيئية حيث تُعّتَبَر هذه التسهيلات من منحدرات في مداخل الأبنية وممرات واسعة بداخلها تمكن مستخدمي الكراسي المتحركة الذين يعتبروا الأكثر انتشارًا في المجتمع، على التنقل بأريحية، وأيضًا توفير مرافق خدمية يكون بمقدور هؤلاء الأشخاص استخدامها بمفردهم.

وركزت الورقة على الجانب النفسي والعوائق من حيث الشعور العام بعد الرضا والخوف والشعور بالإحباط ومشاعر النقص والعجز (الحقيقي أو المتخيل) والأسى والحسرة والغيرة والعصبية، ومشاعر الاعتراض والبغض للبيئة التي تصف الفرد بالعجز مغلفا بمظاهر الشفقة.

وأشارت الورقة البحثية إلى مشكلة تكوين الأسر والزواج، حيث توجد عوائق في سبيل تحقيق هذه الرغبة وإقلاع البعض وعدم تفكيرهم في الزواج لكونهم معاقين، والزواج من شريك حياة له نفس الإعاقة، والزواج من شريك حياة غير معاق فرصة نادرة، والخوف من تأثير عامل الوراثة على الأولاد ومشكلات تربية الأولاد ومشكلات الأعمال المنزلية.





زيارة وزيرة التخطيط





زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمقر الوزارة، لتهنئتها بمناسبة الحصول علي جائزة التميز الحكومي كأفضل وزيرة عربية.

شارك في الزيارة، محمد موسي نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس الأمناء، رامي جلال عضو مجلس الشيوخ، نادر مصطفي عضو مجلس النواب، محمد حامد معاون وزيرة التخطيط وعضو التنسيقية، محمود عز عضو المكتب الفني لوزيرة التخطيط وعضو التنسيقية.

وتحدث الوفد مع وزيرة التخطيط عن الجهود المتميزة التي قامت بها في الفترات الأخيرة، وأنها أثبتت كفاءة المرأة المصرية في القيادة، كما أكدوا دعم التنسيقية المتواصل للوزارة التي تحتوي على العديد من الكفاءات الشبابية.

وفي نهاية اللقاء، أعربت الوزيرة عن تقديرها لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والتميز الذي يظهره أعضاؤها في كافة المجالات، متمنيةً للتنسيقية مواصلة العمل في إثراء الحوار وتنمية الحياة السياسية.





نشاط مكثف للنواب



