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توك شو

أبو سماح: "أنا آسف ده كان مشهد تمثيلي حقكم عليا"

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:50 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال رائد بهاء نوفل محامى صاحب فيديو سماح، إنه ألقى القبض على موكله وسيعرض على النيابة صباح باكر للتحقيق معه فى واقعة فيديو سماح.

ومن جانبه قال شهاب المعروف إعلاميًا بـ"والد سماح" في مقطع الفيديو الذي انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى عبر برنامجه التاسعة المذاع على قناة مصر الأولى. "أنا أسف وحقكم عليا، ده كان مشهد تمثيلي ومكنش حقيقي".

وتابع: "كان مشهد تمثيلي وتهريج ومصطفى حب يعمل حاجة زي كده وكلنا ساعدناه".

ومن جهته قال وليد حجاج خبير أمن المعلومات: "السوشيال ميديا جابت هوس للأشخاص.. ويجب أن يكون هناك رقابة على السوشيال ميديا وتطبق القوانين على كل من يخطئ.. ووصلنا لمرحلة فاقة كل الحدود.. وهناك متابعون يساعدون فى وصول هذا إلى ركوب التريند.. وهذا ضد القوانين والأعراف. 
 
وألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، القبض على صاحب فيديو الفتاة "سماح" واثنين من المشاركين في الفيديو، بتقسيم 2 في مدينة كفر الشيخ، وجار استجوابهم بشأن تفاصيل الواقعة.
 
وكانت مباحث مديرية الأمن شكلت فريق بحث لإلقاء القبض على بطل الفيديو والمشاركين معه، فألقي القبض على مصطفى بوخا، وشهاب بلال، الذي قام بدور "أبو سماح"، ومحمد صاحب السيارة التي ظهرت في الفيديو، وجار استجوابهم حول الواقعة وملابساتها، وتحرر محضر رسمي بالواقعة وعرضهم على النيابة العامة.

ووجه مصطفى محمود، صاحب فيديو التشهير بفتاة كفر الشيخ، والمعروف إعلاميا بـ "سماح بنت شهاب"، اعتذاره لكل من استاء من الفيديو، قائلا: "أنا آسف، ومكنش قصدي، واتفهمت غلط"، مشيرا إلى أنه كان يهدف أن يوصل رسالة بخطورة ارتباط الفتيات والشباب بشكل غير رسمي.
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