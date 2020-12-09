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رياضة

أول تعليق من نجم الزمالك يوسف أوباما بعد شفائه من كورونا

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:47 ص
يوسف اوباما
يوسف اوباما
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محمد بدران

أعلن يوسف أوباما، صانع ألعاب الزمالك، تعافيه من فيروس كورونا الجديد بعد فترة طويلة من الإصابة بالفيروس، غاب بسببها عن نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي، وطلائع الجيش في بطولة كأس مصر.

وكتب يوسف أوباما عبر حسابه على تويتر: "يا رب لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك ولعظيم سلطانك.. NEGATIVE".

وفي سياق منفصل، وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على قبول الاستقالة التي تقدم بها المستشار محمد عطية، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، على أن يتم تعيين مستشار بديل له في اللجنة التي يترأسها المستشار أحمد بكري، وتضم في عضويتها المستشار هشام إبراهيم. 

وقرّر محمد عطية، التقدم باستقالته من منصبه في الساعات القليلة الماضية؛ بسبب الخلاف بينه ومسئولي لجنة الكرة بالنادي فيما يتعلق بملف الصفقات الجديدة.

وكانت لجنة الكرة بالنادي الأبيض تراجعت عن صفقة أمير عادل وعن التعاقد مع أحمد الشيخ لاعب الأهلي بعد توقيع الثنائي في الفترة الماضية.

وقررت لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أيمن يونس تجهيز لائحة جديدة خاصة بالمسابقات في الموسم الجديد وذلك قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز خلال الأيام القليلة المقبلة.

واستقر أعضاء لجنة الكرة بالقلعة البيضاء على تعديل اللائحة الحالية من أجل تحفيز اللاعبين على المنافسة على كافة البطولات في الفترة المقبلة، في ظل عدم اقتناع مسئولي لجنة الكرة باللائحة الحالية الموجودة بالفريق.

وصرف مسئولو نادي الزمالك مستحقات اللاعبين المتأخرة عن الموسم الماضي خلال الساعات الماضية من أجل تحفيز اللاعبين قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، ومواجهة المقاولون العرب في الجولة الأولى للمسابقة المحلية، والتي ستقام يوم السبت المقبل. 

ومن المقرر أن يبدأ مسؤولو النادي الأبيض في تجهيز مقدمات عقود اللاعبين عن الموسم الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل صرفها للاعبي الفريق قبل نهاية الشهر الجاري، في ظل انتظار مسؤولي النادي لدفعة من قيمة عقد الرعاية.

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