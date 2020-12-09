أول تعليق من نجم الزمالك يوسف أوباما بعد شفائه من كورونا

أعلن يوسف أوباما، صانع ألعاب الزمالك، تعافيه من فيروس كورونا الجديد بعد فترة طويلة من الإصابة بالفيروس، غاب بسببها عن نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي، وطلائع الجيش في بطولة كأس مصر.
وقرّر محمد عطية، التقدم باستقالته من منصبه في الساعات القليلة الماضية؛ بسبب الخلاف بينه ومسئولي لجنة الكرة بالنادي فيما يتعلق بملف الصفقات الجديدة.
وكانت لجنة الكرة بالنادي الأبيض تراجعت عن صفقة أمير عادل وعن التعاقد مع أحمد الشيخ لاعب الأهلي بعد توقيع الثنائي في الفترة الماضية.
وقررت لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أيمن يونس تجهيز لائحة جديدة خاصة بالمسابقات في الموسم الجديد وذلك قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز خلال الأيام القليلة المقبلة.
واستقر أعضاء لجنة الكرة بالقلعة البيضاء على تعديل اللائحة الحالية من أجل تحفيز اللاعبين على المنافسة على كافة البطولات في الفترة المقبلة، في ظل عدم اقتناع مسئولي لجنة الكرة باللائحة الحالية الموجودة بالفريق.
وصرف مسئولو نادي الزمالك مستحقات اللاعبين المتأخرة عن الموسم الماضي خلال الساعات الماضية من أجل تحفيز اللاعبين قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، ومواجهة المقاولون العرب في الجولة الأولى للمسابقة المحلية، والتي ستقام يوم السبت المقبل.
يارب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك🙏 NECATIVE🦠— youssef Obama (@yousefobama10) December 8, 2020