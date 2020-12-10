ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أول تعليق لـ نتنياهو بعد إعلان التطبيع مع المغرب

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 07:41 م
بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
Advertisements
شيماء مصطفى
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الشكر للعاهل المغربي الملك محمد السادس على القرار التاريخي بإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.


وقال نتنياهو، اليوم الخميس، إن اتفاق التطبيع مع المغرب تاريخي، مؤكدا أنه دفعة جديدة عظيمة للسلام.


وأعلن نتنياهو، عن تسيير رحلات جوية مباشرة مع المغرب قريبا، كما سيتم فتح بعثات دبلوماسية مع الرباط.


وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن اليوم الخميس، توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق من أجل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين.


وكتب ترامب، في حسابه عبر تويتر: "اتفقت صديقتانا العظيمتان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة - اختراق هائل للسلام في الشرق الأوسط!".


وأضاف أنه وقع إعلانا بموجبه تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء المغربية.


وقال ترامب إن "اقتراح المغرب الجاد والواقعي والجاد للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار".


وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن المغرب اعترف بالولايات المتحدة في 1777 "ومن ثم فإنه من المناسب أن نعترف بسيادتهم على الصحراء".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إسرائيل توقع مع البحرين اتفاقا دبلوماسيا مؤقتا غدًا

ترامب: اسرائيل والمغرب في طريقهما لتطبيع العلاقات

الرابع في 4 أشهر| ترامب يعلن اتفاق إسرائيل والمغرب على تطبيع العلاقات

كوشنر: المغرب وإسرائيل اتفقا على إعادة فتح مكاتب الاتصال في الرباط وتل أبيب

بعد سيادتها على الصحراء الغربية| أول تعليق من المغرب على تطبيع العلاقات مع إسرائيل

علامة فارقة.. السفارة الأمريكية في المغرب ترحب بإعلان التطبيع بين الرباط وتل أبيب

ترشيحاتنا

بفستان أبيض مكشوف.. رانيا يوسف بإطلالة مثيرة للجدل في ختام مهرجان القاهرة

كليوباترا وغزل المحلة والبنك الاهلي| تعرف على قائمة الثلاثي الصاعد للدورى الممتاز

بعد اتفاق التطبيع بين الرباط وتل أبيب.. قرار عاجل لـ طيران العال الإسرائيلية

لمتابعة التطورات| أحمد موسى يقدم حلقة خاصة العاشرة مساء الليلة

عطل فني يصيب خدمة المكالمات فى فيسبوك

بيان رسمي.. بيراميدز يتعهد بالمنافسة على كل البطولات ويوجه رسالة لـ الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأحمر الناري.. هنادي مهنا تتألق رفقة زوجها في ختام مهرجان القاهرة

بـ دانتيل .. أول صور من حفل خطوبة شدوى الحضري

شاهد.. هنا شيحة بإطلالة مثيرة للجدل في ختام مهرجان القاهرة