الغربان تنافس القرود في الأسرع على التعلم.. دراسة

كشفت دراسة جديدة معلومات عن طائر الغراب باعبتباره الأسرع في التعلم والفهم مقارنة بحيوانات القرود، حيث تمتلك الغربان التيتربى منزليا جميع المهارات العقلية في عمر 4 أشهر فقط.





ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، قام باحثون من معاهد ماكس بلانك لعلم الطيور والأنثروبولوجيا التطورية في ألمانيا بتشغيل 8 غربان لأداء مهمات بسيطة، وهذه السلسلة من الاختبارات لم تختبر فقط مهارات التفكير المتعلقة بالعلاقات المكانية أو استخدام الادوات ولكن أيضا القدرة على التعامل الاجتماعي.





وقارن الفريق النتائج التي تم جمعها عن الطيور مقارنة بحيوان الشمبانزي، وإنسان الغاب، وكذلك الببغاوات، ووجدوا في عمر أربعة أشهر فقط ، أن الغربان لديها بالفعل المهارات الاجتماعية وغيرها من المهارات المعرفية، برغم عدم اكتمال الدماغ.





ونظرًا لأن هذه المهارات قابلة للمقارنة مع مهارات القرود، فهذا يعني أن الغربان التي تستطيع الطيران يمكن استخدامها بالفعل حل المشكلات، لكن في الستة ملايين سنة التي تفصل بين البشر والشمبانزي من الناحية التطورية ، لم يتم اكتشاف قدرات القرود بعد .





ويظل حتى الآن نظرية مقارنة الحيوانات الأخرى عالية الذكاء ظلت سؤالًا مفتوحًا ومثيرًا للاهتمام، نظرًا لعدم قيام أي شخص بجمع الكثير من المعلومات حول التطور المعرفي لفصيلة الغرابيات، ولكن اتضح ذكاؤها المثير للدهشة مقارنة بالقرود والببغاوات.





وظهرت هذه الاختلافات والحيوانات والطيور في عمر 4 أشهر، وبغض النظر عن مواهبهم المحدودة في فهم المساحات، كانت المقارنات قوية بين الغربان والقرود، ومن المتوقع أن يتم استغلال هذه الدراسة في تأقلم الغربان على اتباع عادات محددة مثل التقاط القمامة على سبيل المثال.