ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مباريات الدوري المصري اليوم.. بيراميدز يواجه الاتحاد.. والظهور الأول للبنك الأهلي

السبت 12/ديسمبر/2020 - 01:03 م
بيراميدز
بيراميدز
Advertisements
عبدالله هشام
تستأنف اليوم السبت 12 ديسمبر 2020، مواجهات الجولة الأولى من بطولة الدورى الممتاز والتي تشهد الظهور الأول لفريق البنك الأهلي الصاعد حديثا للمسابقة أمام منافسه وادي دجلة، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا. 

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري مواعيد الدوري المصري اليوم السبت 12 ديسمبر 2020:

الدوري المصري الممتاز
البنك الأهلي × وادي دجلة - 02:30 مساءً - أون تايم سبورتس 1

بيراميدز × الاتحاد السكندري - 05:00 مساءً - أون تايم سبورتس 2

المقاولون العرب × الزمالك - 07:30 مساءً - أون تايم سبورتس 1

ويسعى محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي إلى تحقيق أفضل انطلاقة للفريق في الدوري الممتاز وحصد الثلاث نقاط الأولى على ملعبه. 

أعلن محمد يوسف المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي البنك الأهلي قائمة اللاعبين لمواجهة فريق وادي دجلة اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز. 

وجاءت قائمة الفريق: "أحمد السعدني - محمود الزنفلي - احمد صبحي - محمد دبش - محمد كوفي - امير مدحت - احمد ياسين - اسامه ابراهيم - بهاء مجدي - عاصم صلاح - محمد فخري - محمد بن عبدالله مثناني -  حسام الصانع - معروف يوسف - محمد حامد - محمد بسيوني - شادي رضوان - محمود قاعود - موسي دياوارا - فادي فريد - احمد شرويده - علي صابر".

على جانب آخر تشهد مباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندري وتواجد رمضان صبحي وشريف إكرامي وأحمد الشيخ. 

وأعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز القائمة التي ستخوض مباراة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.

ويحل الاتحاد السكندرى ضيفا على نادي بيراميدز في الخامسة من مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - طارق طه - أحمد توفيق - محمد حمدي - أحمد سامي 

خط الوسط: محمد فتحي - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - عبد الله السعيد - محمود حمادة - أحمد الشيخ - عمر العيوني 

خط الهجوم: جون أنطوي - محمد الجباس - محمود وادي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات اليوم السبت 3 -10- 2020 والقنوات الناقلة

وديا.. البنك الأهلي يواجه بيراميدز استعدادا للممتاز

24 ساعة على انطلاق الدوري الممتاز.. الزمالك والمقاولون في مواجهة نارية والأهلي يخشى المقاصة في الافتتاحية

نادى البنك الأهلي يعلن عن قميصه الجديد فى منافسات الدورى الممتاز.. صور

كليوباترا وغزل المحلة والبنك الاهلي| تعرف على قائمة الثلاثي الصاعد للدورى الممتاز

على رأسهم رمضان صبحي والشيخ.. قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندري

ترشيحاتنا

من ليلة غد.. ظاهرة فلكية تزين سماء العالم

إنفوجراف.. كيف استعدت مصر لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا

تعرف على مواصفات وأسعار نيسان قشقاي 2021 | صور

خاص| غناء ورقص.. النجوم يكشفون عن لحظات الطبطبة في حياتهم..فيديو

خرق حكما استمر 130 عامًا في أمريكا.. ترامب يحصل على لقب «الجلاد» | صور

أكبر دولة إسلامية فى العالم تتجه لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.. تفاصيل

Advertisements

عودة الجنرال.. تفاصيل برنامج مدحت شلبي الجديد

ميدو لـ جمهور الزمالك.. لو شوفت الخطيب كل يوم هروح أتصور معاه.. شاهد

إعلامية كويتية تعلق على هجوم البعض على ميدو بسبب صورته مع الخطيب

غائب عن التدريبات منذ أسبوعين.. الغموض يحيط بمصير أجايي في الأهلي بعد إصابته في مباراة القرن

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاولون في انطلاقة الدوري

خالد بيومي في حوار لـ صدى البلد: أزمة الزمالك لن تنتهي.. هدفا أفشة وشيكابالا يستحقان جائزة بوشكاش.. وسيراميكا كليوباترا الأٌقرب لهذه الجائزة

مباريات الدوري المصري اليوم.. بيراميدز يواجه الاتحاد.. والظهور الأول للبنك الأهلي

ضياء السيد: لا أرى ميدو خائنا بعد نشر صورته مع الخطيب.. فيديو

فضلا الانتماء على المال.. بن شرقي: أنا مش خاين عشان أسيب الزمالك.. ومعلول: الأهلي نعمة كبيرة

الخطيب حجزلي المستشفى في ألمانيا.. مؤمن زكريا: الأهلي حياة وحب الناس نعمة

كواليس وأسرار يكشفها علي معلول منذ انضمامه لـ الأهلي وتحقيقه الثلاثية

روما المصري.. سيراميكا كليوباترا يبدع في الظهور الأول بالممتاز ويمتع الجماهير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات وأسعار جلوري 330S موديل 2021.. صور

لعشاق السورى.. 3 وصفات مختلفة لفتة الشاورما

تعرف على مواصفات وأسعار نيسان قشقاي 2021 | صور