زيادة الهيموجلوبين في الدم بالأعشاب

أسباب نقص الهيموجلوبين في الجسم

قد يعاني الشخص المصاب بانخفاض الهيموجلوبين من فقر الدم، وتشمل الأسباب الشائعة لفقر الدم ما يلي:





نقص الحديد وفيتامين ب 12 أو حمض الفوليك.

فقدان كبير للدم.

السرطانات التي تصيب نخاع العظام، مثل اللوكيميا.

مرض كلوي.

مرض الكبد.

قصور الغدة الدرقية، أو الغدة الدرقية التي لا تنتج ما يكفي من الهرمونات.

مرض وراثي يمنع الهيموجلوبين من العمل بشكل صحيح.

فقر الدم المنجلي، وهو اضطراب وراثي يتسبب في انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء والهيموجلوبين.

أمراض الرئة.

التدخين المفرط.

الحروق.

تمرين بدني شديد.