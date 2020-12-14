زيادة الهيموجلوبين في الدم بالأعشاب

الهيموجلوبين هو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء، وهذه الخلايا مسؤولة عن حمل الأكسجين لجميع أنحاء الجسم، ونقص هذا العنصر في الجسم يؤدي للإصابة بفقر الدم والأنيميا والدوخة.
أسباب نقص الهيموجلوبين في الجسم
قد يعاني الشخص المصاب بانخفاض الهيموجلوبين من فقر الدم، وتشمل الأسباب الشائعة لفقر الدم ما يلي:
نقص الحديد وفيتامين ب 12 أو حمض الفوليك.
فقدان كبير للدم.
السرطانات التي تصيب نخاع العظام، مثل اللوكيميا.
مرض كلوي.
مرض الكبد.
قصور الغدة الدرقية، أو الغدة الدرقية التي لا تنتج ما يكفي من الهرمونات.
مرض وراثي يمنع الهيموجلوبين من العمل بشكل صحيح.
فقر الدم المنجلي، وهو اضطراب وراثي يتسبب في انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء والهيموجلوبين.
أمراض الرئة.
التدخين المفرط.
الحروق.
تمرين بدني شديد.
الأطعمة التي تزيد الهيموجلوبين في الدم
وكشف تقرير وفقا لموقع medicalnewstoday عن الاطعمة التي تزيد الهيموجلوبين في الدم.
لحم و سمك.
منتجات الصويا.
بيض.
الفواكه المجففة كالتمر والتين.
بروكلي.
الخضار الورقية الخضراء، مثل اللفت والسبانخ.
فاصوليا خضراء.
المكسرات والبذور.
زبدة الفول السوداني.
متى يكون ارتفاع الهيموجلوبين خطير
يمكن أن يكون ارتفاع مستويات الهيموجلوبين مؤشرًا على مرض نادر في الدم، يتسبب في إنتاج الجسم لعدد كبير جدًا من خلايا الدم الحمراء، مما يؤدي إلى زيادة سماكة الدم عن المعتاد، هذا يمكن أن يؤدي إلى جلطات، النوبات القلبية، و السكتات الدماغية، إنها حالة خطيرة تدوم مدى الحياة ويمكن أن تكون قاتلة إذا لم يتم علاجها.
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أوراق المورينجا
أوراق المورينجا مشبعة بكميات وافرة من الحديد والفيتامينات A و C والمغنيسيوم، تقدم حصة من هذه الأوراق المدهشة 28 ملج من الحديد أكثر مما هو موجود في السبانخ، من المعروف أن الإضافة المنتظمة لأوراق المورينجا تعمل على تحسين مستوى الهيموجلوبين وعدد خلايا الدم الحمراء.
البنجر
البنجر الغني بمجموعة غنية من الحديد والنحاس والفوسفور والمغنيسيوم والفيتامينات ب 1 ، ب 2 ، ب 6 ، ب 12 ، ج، تفيد المغذيات الغنية في البنجر في تحفيز إنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم وتحسين مستوى الهيموجلوبين.
التمر والزبيب
تأتي هذه الفاكهة الجافة المدهشة مع تركيبة غنية من الحديد والمغنيسيوم والنحاس والفيتامينات A و C، أضف هذه الفاكهة الجافة إلى خطة وجبتك لتقوية جهاز المناعة وتعزيز امتصاص الحديد.