التصريح بدفن جثة شخص فى حادث تصادم سيارة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه فى حادث تصادم على الطريق الدائري بشبرا الخيمة بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الحريق.

وتلقى اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية إخطارًا من المقدم أحمد حامد، بورود بلاغ باصطدام سياره ملاكى فى الرصيف الخاص على الطريق الدائري ووفاه قائد السياره.

وبالمعاينة والفحص اصطدام سياره ملاكى تحمل لوحات "رقم ٩٢٨٥ ى ل ع" فى الرصيف نتج عنه وفاه قائد السياره يدعى "شعبان رن " وجرى نقل الجثة لمستشفى قليوب.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى واستعجال تحريات المباحث.