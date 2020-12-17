الإجراءات الاحترازية.. توم كروز يوبخ فريق عمل فيلمه الجديد «مهمة مستحيلة 7»





وقالت صحيفة "صن" البريطانية فى تقريرها "إن توم كروز قام بتوبيخ فريق عمل فيلمه الجديد بسبب عدم التزامهم بارتداء الكمامات منعا من انتشار فيروس كورونا المستجد فى موجته الثانية".





وأضافت "صن" البريطانية التى نشرت فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة أثناء تصوير الفيلم وتوبيخ توم كروز لفريق العمل حيث راى اثنين من أفراد فريق التصوير وهما "يقفان بجوار أحدهما الآخر على مسافة قريبة جدا أمام شاشة كمبيوتر.





يذكر أن تصوير الفيلم جار حاليا في بريطانيا حيث تم تصوير بعض المشاهد الأخرى فى بعض الدول بالخارج.

وبخ النجم العالمى توم كروز فريق عمل فيلمه الجديد "مهمة مستحيلة 7" بسبب عدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وذلك أثناء تصوير الفيلم.