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ديني

إعلان نتيجة مسابقة المراسل التليفزيوني بجامعة الأزهر والمتأهلين لمسابقة إبداع

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:54 ص
صدى البلد
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محمد شحتة
أعلنت جامعة الأزهر، عن أسماء الطلاب الذين تم تصعيدهم الى مسابقة ابداع بمجال المراسل التليفزيونى طبقا لنتيجة الجامعة وعليهم التواصل مع الادارة لتجهيز باقى التقارير. 

وجاءت الأسماء كالآتي :
1 - رمضان مصطفى فتحى، المركز الأول، غيرمتخصص   من كلية الشريعة والقانون
2 - عمر حسن على مصطفى، في المركز الثانى  غيرمتخصص،   من كلية التجارة
3 -  مروة سرساوى حس، في المركز  الثالث،غيرمتخصص، من كلية الدراسات الإسلامية والعربية. 
4 _ محمد جمال البحراوي، في المركز  الاول متخصص   من كلية الاعلام
5 _ عبد الرحمن صبرى ابوالعلا، في المركز الثانى، متخصص  من كلية الاعلام
6 _ ايمن صبرى ابراهيم، في المركزالثالث متخصص ، كلية الاعلام. 


كما نفذت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الازهر ( ادارة الجوالة ) ، وبالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية ( الإدارة العامة للجامعات ) المخيم الكشفي بجامعة الأزهر ، احتفالا بزيارة وزير الشباب والرياضة تم عمل الاتى :

تقسيم طلاب المركز الكشفى جوالين وجوالات بواقع عشرون فى استقبال الوزير امام مدخل باب رئيس الجامعة
الباقى فى التدريب على المهارات الكشفية داخل الارض وكذلك تم عمل منتدى جوالة الجامعة تحت عنوان عودة امانة تنمية العضوية تنمية الموارد. 
وايضا تم تدريب الطلاب على وكيفية عمل نماذج كشفية ومعايشة حياة الخلاء.
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