الشرقية أولى المحافظات في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان،فقد أعلنت وزارة الصحة المصرية بأن محافظة الشرقية تصدرت أعلى المحافظات، ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم"، لدى طلاب المرحلة الإبتدائية بمدارس الجمهورية، والتي انطلقت فى شهر نوفمبر الماضى بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.





وأوضح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة مدارس المرحلة الإبتدائية بمحافظة الشرقية، قامت بفحص ٧١٢ ألفًا و٧٣١ طالبًا بمدارس المحافظة حتي الآن، وأن المبادرة الرئاسية تستهدف الفحص الطبي لعدد ٧٨٣٩٨٨ طالب بالمرحلة الإبتدائية بمحافظة الشرقية، وتستمر في العمل حتى نهاية العام الدراسي بجميع المدرسة الحكومية والخاصة، وذلك لأبناء المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة، مضيفًا بأن أعمال الفحص تتم من خلال ٨٣ فرقة طبية مدربة، ويتكون كل فريق من ٣ أفراد (ممرضة، فني معمل، وإداري)، الذي تم تدريبهم على بروتوكولات وزارة الصحة المصرية، الخاصة بالفحص والتشخيص، ومعايير مكافحة العدوى، وتقوم بتغطية ١٥٨٢ مدرسة بالمحافظة، بالتنسيق بين الإدارات التعليمية والإدارات الصحية، وإدارات التأمين الصحي لتنفيذ المبادرة الرئاسية، بعد توفير التجهيزات اللازمة، والتأكيد علي الفرق بالتسجيل الكامل لبيانات الطلبة وفقًا للنموذج المعد ببرنامج المبادرة الرئاسية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، حفاظا علي صحة وسلامة الطلاب والأطقم الطبية.





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وأكد "مسعود" أنه يتم من خلال المبادرة إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرا إلي أنه يتم تحويل الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوي على البيانات الخاصة بهم، وذلك لمتابعتهم دوريًا والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال عيادات التأمين الصحي بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال العمل بالمبادرة في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن المسح يتم على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، كما تقوم فرق التثقيف الصحي بالمحافظات بتقديم التوعية للطلاب بكيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، لافتًا إلى تخصيص الخط الساخن "١٠٦" للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.





وقدم وكيل الوزارة الشكر لمعالي وزيرة الصحة، ومعالي محافظ الشرقية علي الدعم المستمر للمنظومة الصحية بالمحافظة، والشكر لمدير إدارة السن المدرسي بالمديرية، وجميع الفرق الطبية المشاركة والقائمين علي هذا العمل لخدمة أبناءنا وبناتنا الطلاب بالمحافظة.