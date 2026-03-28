هجوم مفاجئ بـ50 طائرة.. مصانع صواريخ ومتفجرات إيرانية تحت القصف الإسرائيلي

أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن نحو 50 طائرة شاركت في غارات جوية نُفذت أمس على ثلاث مناطق في إيران.

وأشار إلى أن هذه الغارات تزامنت مع الهجوم على منشأة الماء الثقيل في أراك، والذي استهدف مواقع صناعية عسكرية تُستخدم لإنتاج مختلف الوسائل القتالية، وموقعًا تابعًا لوزارة الدفاع الإيرانية يُستخدم لإنتاج وتطوير متفجرات متطورة.

وزعم أن هذا الموقع بمثابة مصدر إمداد بالأسلحة لوكلاء إيران، بما في ذلك حماس وحزب الله كما استُهدف موقع لتصنيع مكونات الصواريخ الباليستية والصواريخ المضادة للطائرات.

ذكرت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية الرسمية، مساء اليوم الجمعة، أن منشأة أراك النووية الإيرانية استُهدفت بهجوم.

وأعلن مسؤول في محافظة “مركزي” الإيرانية، أن الهجوم نُفِّذ من قِبَل القوات الأمريكية والإسرائيلية، مضيفًا أنه لم تقع إصابات؛ بفضل إجراءات السلامة المسبقة.