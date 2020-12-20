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رياضة

وزير الرياضة يشهد اليوم الافتتاح الرسمي للنسخة الثانية من أولمبياد المحافظات الحدودية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:33 م
النسخة الثانية من
النسخة الثانية من أولمبياد المحافظات الحدودية
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ريهام بكير
يشهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الأحد، الافتتاح الرسمي للنسخة الثانية من الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية المقام في الفترة من 19-23 ديسمبر، في ضوء اهتمام القيادة السياسية بتنمية المحافظات الحدودية والعمل على استغلال طاقة شبابها. 

ويشارك في الأولمبياد محافظات "أسوان - الوادي الجديد- شمال سيناء- جنوب سيناء- البحر الأحمر - مرسى مطروح"، وذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ الأهداف القومية من خلال تقديم البرامج والأنشطة الرياضية، وأيضًا تقديم الخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع المصري، وخاصة في المحافظات الحدودية لما يسهم في نشر السلوكيات الإيجابية للنشء والشباب.

وفازت شمال سيناء على جنوب سيناء 2 صفر فى الكرة الطائرة جلوس وفازت البحر الأحمر على أسوان 2 صفر.

وأسوان على جنوب سيناء 2  صفر، والبحر الأحمر على شمال سيناء 2 صفر.

وفى الكرة النسائية فاز فريق أسوان على مرسى مطروح 4/0، والبحر الأحمر على الوادي الجديد، ومرسى مطروح على جنوب سيناء 1/0.

وكرة الطائرة بنات فازت الوادي الجديد على البحر الاحمر وأسوان على مطروح وجنوب سيناء على أسوان.

وانتهى بفوز أسوان وما زالت مباراة الوادى الجديد وشمال سيناء لم تنته، والمنافسات مستمرة في باقي الألعاب.

يشار إلى أن الأولمبياد ينفذ بمشاركة ألعاب "خماسي قدم - كرة طائرة-  كرة طائرة شاطئية - تنس طاولة - كرة سرعة كاراتيه- شطرنج - العاب قوى - سباحة" للبنين والبنات لأعمار من 15- 23 عاما، وأن التصفيات بمشاركة ما يقارب من 11000 مشارك ومشاركه وذلك خلال الفترة من 15 - 11 الى 15 - 12 - 2020 حيث تم إطلاق شعلة الأولمبياد في وزارة الشباب والرياضة في يوم 9 نوفمبر الماضي.

كما سيتم تقديم عروض رياضية من كلية التربية الرياضية جامعة أسوان وطلائع- وشباب من وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى بعض المعارض الفنية للمشغولات من أبناء 6 محافظات حدودية، وكذلك مشاركة الاتحادات النوعية" الرياضة للجميع -الاتحاد الرياضي المدرسي -الثقافة الرياضية -الملاحة الرياضية- الألعاب الإلكترونية" ببعض الأنشطة الرياضية.
وزير الرياضة يشهد اليوم الافتتاح الرسمي للنسخة الثانية من أولمبياد المحافظات الحدودية
وزير الرياضة يشهد اليوم الافتتاح الرسمي للنسخة الثانية من أولمبياد المحافظات الحدودية
وزير الرياضة يشهد اليوم الافتتاح الرسمي للنسخة الثانية من أولمبياد المحافظات الحدودية
وزير الرياضة يشهد اليوم الافتتاح الرسمي للنسخة الثانية من أولمبياد المحافظات الحدودية
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