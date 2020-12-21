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رياضة

على السبورة.. محاضرة فنية للاعبي الأهلي في أول تدريب بالنيجر

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 06:45 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص كافين جونسون، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إلقاء محاضرة للاعبين، خلال المران الجماعي للفريق مساء اليوم الإثنين، على ملعب الجنرال «سيني كونتشي»، استعدادًا لمواجهة سونيديب المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء، في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

وحرص جونسون، خلال المحاضرة التي أقيمت في بداية المران، على استخدام سبورة كبيرة، لشرح عدد من الأمور الفنية والتكتيكية الخاصة بالمباراة، و نقاط القوة والضعف في فريق سونيديب.

ويخوض الأهلي تدريبه الأول في نيامي على ملعب الجنرال «سيني كونتشي»، الذي يستضيف مباراة الفريق أمام سونيديب بطل النيجر، وقد انطلق المران في تمام الرابعة والنصف بتوقيت النيجر، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

ويتدرب الفريق اليوم الإثنين على ملعب المباراة، نظرًا لعدم استطاعته التدريب على نفس الملعب غدًا، بسبب إقامة مباراة فريق جيندارميري ناشونال مع شبيبة القبائل الجزائري في بطولة الكونفدرالية.
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