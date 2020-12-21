شعبان عبدالجواد: استرددنا آلاف القطع الأثرية المهربة التي سُرقت خلال فترة الانفلات الأمني

أكد الدكتور شعبان عبد الجواد مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، أن هناك بيعا للآثار المصرية يتم سواء عن طريق المواقع الإلكترونية أو صالات مزادات، مؤكدا أن تجارة الاثار فى العالم مشروعة وليست محرمة.









وأضاف عبد الجواد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة، أن القوانين الدولية تسمح بتجارة الآثار، مشيرا إلى أننا نعمل على مكافحة سرقة الآثار غير المشروعة.









وتابع مدير إدارة الاثار المستردة بوزارة السياحة والآثار أنه كان هناك سماح بتجارة الاثار في مصر حتى بداية فترة الثمانينيات.









وأشار إلى أن وزارة الآثار استردت آلاف القطع الأثرية المهربة التي كانت تتم سرقتها خلال فترات الانفلات الأمني بعد 2011.







