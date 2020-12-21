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فن

عائشة بن أحمد تخطف الأنظار بـ إطلالة جديدة.. شاهد

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:13 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة عائشة بن أحمد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"  .
وعلقت عائشة بن احمد على الصورة قائلة "مساء الخير".
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وتشارك التونسية عائشة بن أحمد في مسلسل "تقاطع طرق" مع الفنانة منى زكي وعدد كبير من النجوم في العمل المقرر عرضه رمضان 2021.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي رومانسي حول زوجة تجسد شخصيتها منى زكي تنشأ بينها وبين زوجها ويجسد شخصيته محمد ممدوح العديد من الخلافات، وخصوصا بعد زواجه الثاني من عائشة بن أحمد زميلته في العمل فتقرر الزوجة الأولى إنهاء حياتها الزوجية، والسفر للخارج.

مسلسل تقاطع طرق بطولة الفنانة منى زكي، والفنانين محمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن احمد، ومن اخراج تامر محسن.

من ناحية أخرى، يعرض لمنى زكي حاليا أحدث أفلامها "الصندوق الأسود"، والفيلم من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج جابي خوري، وبطولة محمد فراج ومصطفى خاطر.

عاقدت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد على فيلم "ريتسا"، التي تشارك فيه البطولة الفنان محمود حميدة، وتلعب شخصية بنفس اسم الفيلم ضمن أحداثه، ومن المفترض تصويره خلال منتصف شهر ديسمبر المقبل.
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