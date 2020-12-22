على العجلة.. سميرة سعيد بإطلالة عشرينية مثيرة





وجذبت سميرة سعيد، الأنظار إليها بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، وبدت فيها وكأنها في العشرينيات من عمرها، لتثير الأنظار إليها ويتفاعل معها متابعيها.





من جهة أخرى، طرحت سميرة سعيد على موقع يوتيوب أغنيتها السينجل الجديدة "قط وفار"، من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع موسيقي النابلسى، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.





الجدير بالذكر ان الديفا سميرة سعيد ظهرت بلوك جديد فى بوستر الأغنية وقد لاقى هذا اللوك إعجاب جمهورها وتلقت العديد من تعليقات الإشادة والاستحسان.





نشرت الفنانة سميرة سعيد، عبر حسابها بتطبيق انستجرام، عدة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها على دراجة هوائية في حديقة، وظهرت فيها بإطلالة شبابية.