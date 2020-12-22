بورصة تل أبيب تتوقع جذب مستثمرين من الإمارات ودول عربية أخرى

ذكر الرئيس التنفيذي لبورصة تل أبيب "إيتاي بن زئيف"، اليوم الثلاثاء، أن البورصة تتوقع أن تكسب مستثمرين جددا من دولة الإمارات العربية ودول عربية أخرى في عام 2021.





وقال بن زئيف لوكالة "رويترز" عقب مؤتمر صحفي "نرى اهتماما من مؤسسات دولية من الإمارات ومن دول عربية أخرى للاستثمار من خلال بورصة تل أبيب، وللانكشاف على التكنولوجيا المتطورة في إسرائيل".





وفي الأسبوع الماضي، وقعت بورصتا إسرائيل وأبوظبي مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات بينهما، وسط توقعات بعمليات إدراج مزدوجة للأوراق المالية وتداولات متبادلة، وتسهيل متبادل لوصول المستثمرين إلى السوق الأخرى ومشاركة البيانات بين البورصتين.





وقال بن زئيف: "في عام 2021 سنرى كيف يمكن تعزيز التعاون بين البورصتين".





ومهد اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل في 15 سبتمبر، الذي تم بوساطة أمريكية، الطريق أمام إبرام اتفاقات تجارية في مجالات متنوعة وتهتم الإمارات بوجه خاص بالتكنولوجيا الإسرائيلية في القطاعين المالي والغذائي.





وبورصة تل أبيب من بين البورصات الأفضل أداء، إذ تراجعت 7% العام الحالي بعد مكاسب 21 % في عام 2019، وعزا بن زئيف جزءا من ذلك لزيادة الاستثمارات من الأفراد، مما رفع متوسط العائد اليومي للسهم 43% في 2020 إلى 1.9 مليار شيقل (588 مليون دولار).





ويأتي نحو ثلث حجم التداول اليومي من شركات مزدوجة الإدراج، يجري تداولها أيضا في الولايات المتحدة ولندن وتورنتو وهونج كونج وسنغافورة.





وتعمل 19 شركة في قطاع التكنولوجيا المتطورة من بين 30 شركة أدرجت في البورصة هذا العام، وتتوقع البورصة إدراج عشرات من شركات التكنولوجيا المتقدمة في الشهور المقبلة.





وعادة تفضل شركات التكنولوجيا سبلا أخرى للتمويل، مثل تمويل خاص وصفقات استحواذ واندماج وإدراج في ناسداك أو بورصات خارجية أخرى.





وبصفة عامة، زاد حجم ما جمعته من رأس مال إلى 16.3 مليار شيقل في 2020 من 13.3 مليار العام الماضي، بينما جمعت 66.8 مليار شيقل من خلال سندات شركات.





وعدد الشركات المدرجة في بورصة تل أبيب 454، بقيمة سوقية 819 مليار شيقل.





وفي سياق منفصل انخفضت العملة الأمريكية بنسبة 0.7٪ إلى 3،227 شيكل ووصل الى أدنى مستوى منذ نوفمبر 1996 مما جعل بنك إسرائيل يتدخل في تداول العملات الأجنبية في الساعات الأخيرة واشترى حوالي ربع مليار دولار في محاولة لمنع العملة من الانهيار.





ولم يعد الاقتصاديون يستبعدون احتمال أن يقترب الدولار من سعر ثلاثة شيكل في الأسابيع المقبلة ، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 24 عامًا.





وتم تداول الدولار في إسرائيل ظهر اليوم بنحو 3.227 شيكل ، مقارنة بسعره الرسمي، والذي بلغ 3.2510 - بانخفاض نسبته 0.75٪.





وهذا هو أدنى سعر صرف للعملة الأمريكية في إسرائيل منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 1996 وهو أقل بنس واحد من السعر المنخفض السابق في (يوليو) 2008 ، في خضم أزمة الرهن العقاري.





وقال موقع صحيفة "يديعوت احرنوت" أنه وفي الأسابيع الأخيرة ، فإن المحاولات المتكررة لبنك إسرائيل لمنع المزيد من الانهيار لسعر الدولار لم تنجح على الأرجح.





فمنذ بداية الشهر اشترى بنك إسرائيل بالفعل حوالي 3.5 مليار دولار في نوفمبر، لكن الدولار انخفض يوميًا في الشهر الماضي، باستثناء بضعة أيام قليلة ارتفع فيها بمعدل ضئيل ، بسبب مئات الملايين من الدولارات التي حققها بنك إسرائيل ، لكنه انخفض مرة أخرى في اليوم التالي.





منذ بداية العام ، اشترى بنك إسرائيل حوالي 20 مليار دولار من سوق الصرف الأجنبي، وهو مبلغ أعلى بكثير مما كان عليه في السنوات السابقة.





بينما يستمر سعر صرف اليورو في التداول حول 3.95-3.97 شيكل في الأيام الأخيرة وتم تحديد سعر صرفه عند 3.9573 شيكل.





وأدت الطفرة الجديدة في فيروس كورونا إلى انخفاض الجنيه الإسترليني في الأيام الأخيرة ، على الرغم من أنه استقر قليلًا اليوم وتوقف عن الانخفاض وتم صرفه في إسرائيل بسعر 4.3171 شيكل.





يعود تعزيز الشيكل الإسرائيلي إلى عدة أسباب أبرزها دخول كميات كبيرة من الدولارات إلى إسرائيل من خلال شركات التكنولوجيا وبيع الغاز الطبيعي ، والتي يتم تحويلها إلى شيكل لتمويل المدفوعات في إسرائيل.





من ناحية أخرى ، كانت الحكومة مترددة في إنفاق الأموال في الخارج مؤخرًا، ويذهب ملايين الإسرائيليين إلى الخارج كل عام لمدة عشرة أشهر، وبالتالي فإن إمداد الإسرائيليين بالعملة الأجنبية ضئيل.





ويأتي ذلك على الرغم من مغادرة عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى دبي الشهر الماضي وكذلك سفر عدة آلاف إلى عدة دول أخرى كما سيتم إيقاف المغادرين اليوم بسبب الإغلاق الجزئي لمطار بن جوريون، الأمر الذي يتطلب عزل جميع العائدين من الخارج ومنع السائحين تمامًا من دخول إسرائيل.