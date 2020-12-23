شاهد .. لاند كروزر هورايزون الجديدة موديل 2021 .. صور

أعلنت شركة تويوتا صاحبة الأصول اليابانية العريقة عن طرح إصدار جديد داخل السوق الاسترالي في أوائل العام المقبل لسيارتها لاند كروزر فئة LC200 Sahara ، نظرا لكونها السيارة SUV الأكثر مبيعا في أستراليا، حيث أضافت لمسات داكنة للشبكة والشعار المميز المضىء بشريحة نور امامية و خلفية.





ومن الداخل تتميز لاند كروزر فئة LC200 Sahara بمقصورة داخلية فاخرة بالجلد الأسود و لمسات من النيكل كروم، وتجهيزات رياضية متعددة الاستخدامات و مقاعد مزودة بسخانات قابلة للتدفئة والتهوية وشاشة تعمل باللمس مقاس 9 بوصة ، ونظام ملاحة عبر الأقمار الصناعية ، وترفيه المقعد الخلفي مع مشغل DVD ، ونظام صوتي ممتاز وإمكانية الدخول والخروج بدون مفتاح.





كما يتم تضمين مجموعة Toyota Safety Sense الخاصة بعناصر مساعدة السائق ، والتي تجلب معها نظام تثبيت السرعة النشط ، وعوارض عالية أوتوماتيكية ، ونظام أمان قبل الاصطدام مع اكتشاف المشاة ، ومراقبة النقطة العمياء ، والتنبيه الخلفي لحركة المرور وغيرها ويحيط الكروم و ضوء الضباب.





وحصلت السيارة لاند كروزر على محرك ديزل V8 بسعة 4.5 لتر ينتج قوة 200 كيلوواط 272 حصانًا وعزم دوران يبلغ 650 نيوتن متر ، ويعمل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات .





وتأتي السيارة تويوتا لاند كروزر داخل السوق الاسترالي، بسعر يبدأ من 131،896 دولارًا أسترليني ، ما يعادل 99،528 دولارًا أمريكيًا.





وقال نائب الرئيس للمبيعات والتسويق في تويوتا أستراليا شون هانلي: " نظرًا لكونها SUV الأكثر مبيعًا في أستراليا ، لا يوجد نقص في سيارات لاند كروز، كما أن الإصدار الخاص الجديد من Horizon يوفر للعملاء جاذبية مميزة بصريًا بتصميمه المخصص وأجوائه المتميزة.