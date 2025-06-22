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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

احذروا من طقس اليوم.. موجة حارة تضرب القاهرة والمحافظات

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
رشا عوني

موجة حارة جديدة تسيطر على الأجواء حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال هذا الأسبوع  لتصل درجة الحرارة ٣٨ في القاهرة و المحافظات .

طقس شديد الحرارة 
 

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على كل الأنحاء، ويسود طقس حار إلى شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية ومعتدل ليلًا وفي الصباح الباكر.


 

حالة الطقس 

تفاصيل حالة الطقس

يشهد طقس اليوم الاحد اجواء شديدة الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، فيما يكون الطقس ليلا معتدلا على أغلب الأنحاء.


توقعت الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار إلى شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارةعلى السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

٣ ظواهر جوية اليوم 

وحذرت الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية من 8:4 صباحًا علي مناطق من شمال البلاد حتيالقاهرة الكبري وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.


وتشهد حالة الطقس نشاطا للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطقالمكشوفة من شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب البلاد فترات متقطعة.
 

وحذرت الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية،وتكون سرعة الرياح من 60:50 كم/س، وارتفاع الأمواج 2:3.5 متر.

درجات الحرارة اليوم:

القاهرة الكبرى: العظمى 35 – الصغرى 23

الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 34 – الصغرى 22

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 – الصغرى 22

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 32 – الصغرى 22

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 37 – الصغرى 27

شمال الصعيد: العظمى 37 – الصغرى 24

جنوب الصعيد: العظمى 40 – الصغرى 26

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