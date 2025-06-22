وزير الإسكان: تخصيص قطع أراضٍ للمواطنين المقنن وضعهم بمدينة العبور الجديدة

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مدينة العبور الجديدة شهدت فعاليات القرعتين العلنيتين الـ14 و15، لتسكين المواطنين الذين سددوا مقدمات الأراضي وتم توفيق أوضاعهم وذلك في نطاق منطقتي القادسية والأمل سابقًا، بهدف تخصيص أراضٍ لتمكين المواطنين من بناء مسكنهم الملائم وفقاً للضوابط.



وأكد المهندس شريف الشربيني، ضرورة مواصلة جهود تقنين أوضاع الكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، وذلك بهدف ترسيخ حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار العقاري بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية العمرانية المستدامة.



وأوضح الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن فعاليات القرعتين أقيمت في مقر جهاز المدينة بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثل مجلس الدولة، إلى جانب لفيف من المسؤولين العاملين بالقطاع العقاري.



وقال: تضمنت القرعتان تخصيص أراضٍ سكنية بمساحات متنوعة تتراوح بين 209م2 و500م2 في خطوة تعكس التزام الجهاز بتحقيق العدالة والشفافية في توزيع الأراضي وتلبية احتياجات المواطنين من السكن الملائم، مؤكداً أن هذه الخطوة جاءت بعد عمل دءوب لفحص وتدقيق بيانات المستحقين لضمان شمولية التوزيع.

استكمال مشروعات البنية التحتية



وأضاف أن الجهاز يعمل بالتوازي على استكمال مشروعات البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق لضمان جاهزية الأراضي للتسليم الفوري مؤكدًا أن الجهاز لا يدخر جهدًا في سبيل الاستجابة لتطلعات المواطنين وتحقيق رضائهم.



وشهدت القرعة حضورًا لافتًا من المواطنين الذين تابعوا السحب العلني وسط أجواء من الفرحة والتفاؤل حيث تسلموا إخطارات التخصيص فور انتهاء الإجراءات.



وأشاد عدد من الحضور بمستوى التنظيم والشفافية في الحدث معربين عن ثقتهم في أداء الهيئة وحرصها على مصالحهم.



وخلال اللقاء استمع رئيس الجهاز إلى استفسارات المواطنين، وأكد التزام الجهاز باستمرار تقديم الدعم وتيسير الإجراءات مع العمل على تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الإسكان والبنية التحتية في مختلف المناطق.