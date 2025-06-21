قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في 12محافظة
كأس العالم للأندية| الأهلي يواصل تدريباته اليوم استعدادًا لـ بورتو البرتغالي
الإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيل
هبوط أرضى مفاجئ بمنطقة الشونة في شبرا الخيمة .. صور
الكهرباء: رفع كفاءة منظومة الطاقة ومتابعة إجراءات ترشيد الاستهلاك
بنحافظ عليكم | قرار عاجل في الأهلي يخص اللاعبين قبل مباراة بورتو
إذاعة جيش الاحتلال: قواتنا تشن موجة هجمات إضافية على جنوب وغرب إيران
الحكومة تطمئن للمواطنين: الأوضاع مستقرة ولا يوجد أي قلق
لأول مرة | إدراج إجازة وضع للرجال بقانون العمل الجديد .. تفاصيل مهمة
تنسيق الجامعات 2025.. طرق تسجيل اختبارات القدرات والرسوم المقررة وطرق الدفع
بدأ في سِرجة وانتشر.. حريق يلتهم عددا من المحلات في سوق بمنطقة فيصل| صور
آي صاغة: العوامل الاقتصادية تكبح الذهب عالميًا.. وأسواق المال تترقب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يتفقد محطة مياه شرب صفانية ومعالجة صرف صحي بلهاسة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
آية الجارحي

عقب تفقدهما محطتي مياه شرب العدوة الجديدة والعدوة 1 و 2، اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولتهما اليوم لعدد من محطات المياه والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة المنيا بتفقد محطة مياه شرب صفانية ومحطة معالجة صرف صحي بلهاسة بمحافظة المنيا، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان ومحافظة المنيا، ونواب البرلمان عن المحافظة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، والشركات المنفذة.

وتجوَّل وزير الإسكان ومحافظ المنيا بمكونات محطة مياه شرب صفانية المقامة على مساحة 900م2، والتي تبلغ طاقتها 90 لتر/ثانية، لخدمة حوالي 24598 مستفيدا بمناطق ( صفانية - الطوبجي - تاج الدين سلطان – العنبر ع ( شلبي ، سيف مضاف إليه عملية سلاقوس)، حيث شملت الأعمال الأخيرة التي تم الانتهاء من تنفيذها بالمحطة توريد وتركيب أعمال كهروميكانيكية.

ثم انتقل وزير الإسكان ومحافظ المنيا، ومرافقوهم، إلى محطة معالجة صرف صحي بلهاسة والقرى المقرر ربط تصرفاتها عليها "غرب مغاغة" بطاقة 15/25 ألف م ٣/ يوم، بإجمالي عدد مستفيدين حوالي 150 ألف مستفيد بـ8 قرى، واستمعا إلى شرح عن مكونات المحطة المقامة على مساحة 12 فدانا، والتي تشمل مكوناتها ( المدخل والمصافي للصرف الصحي - الراسب الرملي - أحواض التهوية - أحواض الترسيب والحمأة المعادة - أحواض مزج الكلور - أحواض تركيز الحمأة - أحواض التجفيف - مبنى المحولات - مبني المولدات - مبنى نوافخ الهواء - المخزن والورشة - المبني الإداري).

ووجه المهندس شريف الشربيني بضرورة الانتهاء من كافة المشروعات في المواعيد المقررة لها ودخولها الخدمة، لما لهذه المشروعات من أهمية كبيرة حيث تمس حياة المواطنين بشكل مباشر مما ينعكس على جودة حياتهم، لتوفير "حياة كريمة" للمصريين في ظل الجمهورية الجديدة.

الإسكان المجتمعات العمرانية حياة كريمة مياه شرب صفانية محافظة المنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب

قرار عاجل من إدارة الأهلي حول الإسباني ريبيرو بعد الخسارة من بالميراس فى مونديال الأندية

شجون الهاجري

نشأت لقيطة وظهرت بفيديو صادم.. معلومات عن شجون الهاجري بعد ضبطها بمخدرات

معاش ربات البيوت بدون وظيفة.. ما هي شروط التسجيل؟

معاش ربات البيوت بدون وظيفة.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

أسعار الدواجن

نزلت 12 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

صورة أرشيفية

حيلة عملتها المتسولة | كشف غموض مقتل طبيب شهير في طنطا

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-6-2025.. كم وصل عيار 21؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: لن نسمح بالإخلال بنظام امتحانات الثانوية العامة وسنعاقب المخالفين بالقانون

الدكتورة نوال الدجوي

قرار قضائي في دعوى تطالب بالحجر على ممتلكات نوال الدجوي

بالصور

هبوط أرضى مفاجئ بمنطقة الشونة في شبرا الخيمة .. صور

هبوط أرضي
هبوط أرضي
هبوط أرضي

أبرزهم الإسكندراني .. منصة watch it تطرح أفلاما جديدة هذا الموعد

بوستر فيلم الاسكندراني
بوستر فيلم الاسكندراني
بوستر فيلم الاسكندراني

انتشال جثمان طليق يوتيوبر شهيرة من تحت أنقاض عقاري حدائق القبة المنهارين.. صور

انتشال جثمان ضياء غالي طليق يوتيوبر شهيرة من تحت أنقاض عقاري حدائق القبة
انتشال جثمان ضياء غالي طليق يوتيوبر شهيرة من تحت أنقاض عقاري حدائق القبة
انتشال جثمان ضياء غالي طليق يوتيوبر شهيرة من تحت أنقاض عقاري حدائق القبة

بالحجاب .. درة تروج لدورها بفيلم "الست لما"

درة
درة
درة

فيديو

بوستر فيلم أحمد وأحمد

غناء هيفاء وهبي وبوسي .. طرح الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد"

ياسمين عز

سحر وملعب مسكون وعاصفة| ياسمين عز تحلل هزيمة الأهلي وتنصح “لازم تبخر الفريق”

لقاء سويدان

مش هعمل فرح | لقاء سويدان بتحب جديد فمن هو حبيبها وعريسها القادم؟

السيارتين

القبض على سائقين استعرضا بسياراتهما بطريق الاسكندرية الزراعى | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد