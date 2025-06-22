كـوكـ.ـايين وماريجـ.ـوانا.. فنانة شهيرة يقبض عليها بمخــ.ــدرات

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن القبض على فنانة كويتية معروفة بعد ضبط مواد مخدرة بحوزتها، شملت كميات من "الكوكايين" و"الماريجوانا" إضافة إلى مؤثرات عقلية.

والقت وزارة الداخلية الكويتية القبض على شجون الهاجري، وهي واحدة من أبرز نجمات الدراما الخليجية، والتي بدأت مسيرتها منذ الطفولة واكتسبت شعبية كبيرة بين الجمهور العربي.

وبحسب بيان وزارة الدخلية الكويتيه، فإن عملية الضبط جاءت بعد ورود معلومات تفيد بحيازتها مواد محظورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قبل أن يتم القبض عليها رسميًا وتوثيق الواقعة بصورة تم تداولها على نطاق واسع، تظهر فيها شجون وهي مكبلة بالأصفاد.

ولمزيد من التفاصيل حول شجون الهاجري شاهد الفيديو جراف التالي: