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حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي لانتحالهم صفة رجال شرطة وسرقة المواطنين بالقاهرة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:57 ص
شعار النيابه
شعار النيابه
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رامي المهدي
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس تشكيل عصابي 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهم بسرقة المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة بالقاهرة.


وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن الأجهزة الأمنية بالقاهرة تمكنت من إلقاء القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة.


وأوضحت التحقيقات، أن قسم شرطة المقطم تلقى بلاغا من "عامل، مقيم بدائرة القسم"، بأنه حال سيره بدائرة القسم اعترضت طريقه سيارة يستقلها ثلاثة أشخاص قاموا باستيقافه عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة واصطحبوه داخل السيارة بدعوى فحصه واستولوا منه على مبلغ مالى  ووضعوهم داخل مظروف ثم أجبروه على النزول من السيارة، وعقب انصرافهم إكتشف استبدال المظروف بآخر يحوى بعض قصاصات ورق الجرائد واستيلائهم على المبلغ المالى.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات التي اشرف عليها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، تم تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "مُستأجرة"، وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، وسائقيَن "لهم معلوات جنائية".



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزتهم "فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار- طبنجة صوت وبخزينتها عدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى".



وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم.


وأقروا بحيازتهم الطبنجة الصوت لإيهام ضحاياهم بأنهم من رجال الشرطة والسلاح النارى بقصد الدفاع، وأنهم قاموا بارتكاب واقعتين بذات الأسلوب، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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